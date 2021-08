Furti e danneggiamenti nei cimiteri: il Comune di Grezzana corre ai ripari

Saranno installate delle telecamere nei piazzali presenti all'esterno per prevenire altri vandalismi. Altre tre telecamere, stavolta per la verifica delle targhe dei veicoli in transito, saranno posizionate nelle principali vie di passaggio

I piazzali all’esterno dei cimiteri di Grezzana e Lugo saranno sorvegliati dalle telecamere (all’interno non è possibile poiché luoghi protetti dalla privacy) per prevenire altri furti, danneggiamenti ed intrusioni notturne tra le tombe o, comunque, per individuarne i responsabili. L'Amministrazione ha comunicato che l’incarico per la fornitura e l’installazione dell’apparecchiatura è già stato affidato ad una ditta specializzata.

Il potenziamento del sistema di controllo a distanza era già stato previsto nel Patto per la Sicurezza che era stato firmato tra il Comune e la Prefettura.

Il Protocollo dava la possibilità all’Amministrazione comunale di accedere ai contributi messi a disposizione dal Ministero dell’Interno proprio per quest’attività, che però non ha concesso il finanziamento, in quanto il territorio di Grezzana è “a basso tasso di criminalità”: merito della Polizia municipale e dei Carabinieri che presidiano la cittadina.

L’Amministrazione comunale, ciò nonostante, proprio per impedire anche quei pochi vandalismi, ha deciso di rafforzare comunque la vigilanza grazie alle due nuove telecamere nei pressi dei camposanti.

Altre tre telecamere, stavolta per la verifica delle targhe dei veicoli in transito, saranno posizionate nelle principali vie di passaggio.