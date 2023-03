Fucina Culturale Machiavelli lancia la nuova stagione per la primavera 2023

"Fuori Posto" è il titolo dell’ottava stagione di concerti e spettacoli di Fucina Culturale Machiavelli, in onore di chi spesso non si sente nel posto giusto. Forse perché un posto giusto non c’è più, perché il mondo è a soqquadro, perché non vuole stare al posto che gli è stato assegnato o perché ha il proprio posto al caldo ma sente troppo forte la vicinanza a chi quel posto non l’ha mai avuto.

Il grido è chiaro: continuate a credere, anche quando arte e cultura possono sembrare "fuori posto". La stagione, che ha già avuto una preview autunnale con grande successo di pubblico, prevede nei prossimi mesi nove concerti e sette spettacoli teatrali per adulti e per famiglie, ha il sostegno del Ministero della Cultura tramite il FUS - Fondo Unico dello Spettacolo per le attività musicali e il patrocinio del Comune di Verona.

Musica

La stagione musica è all’insegna della relazione e della divulgazione, con appuntamenti pensati per favorire il dialogo tra spettatori e artisti e l’accesso a persone che normalmente non frequentano le sale da concerto. Per i concerti del Quartetto Maffei, con il quale prosegue la preziosa collaborazione instaurata nel 2021, si è quindi pensata la formula “Caffè in musica”: matinée la domenica mattina con caffè e cornetto offerti nel foyer del teatro. Punta di diamante di questa rassegna sarà il prossimo 2 aprile alle 11, in cui il pianista Bruno Canino si esibirà in un concerto dedicato a Schumann.

In primavera, il 25 marzo, partirà una nuova rassegna, “AperiBach”: la grande musica di Bach con aperitivo offerto da Fucina, alle 18.30. Si parte con un concerto dal titolo «Vita ordinaria di un genio» che ripercorrerà l’esistenza del compositore con alcuni brani legati ai momenti salienti della sua biografia: il Capriccio sopra la lontananza del fratello dilettissimo, il Concerto brandeburghese, la Suite n. 2 bwv 1067 e L’arte della fuga.

Seguiranno, il 22 aprile e il 13 maggio sempre alle 18.30, due concerti del violinista Davide de Ascaniis che eseguirà integralmente le sonate e le partite per violino solo. Una rarità ascoltarle integralmente, anche per l’estrema difficoltà tecnica di questa impresa. Fiore all’occhiello della nuova stagione sarà il progetto Hausmusik che si propone di riportare la musica da camera nella sua originale locazione domestica, non più però solo nelle case delle persone agiate, ma in contesti abitativi periferici e di marginalità, suoi luoghi di lavoro, o nelle case di riposo.

Teatro

La stagione teatrale di prosa prosegue con la cifra stilistica di Fucina Culturale Machiavelli all’insegna della nuova drammaturgia e di tematiche fortemente necessarie, con ospiti compagnie emergenti e artisti affermati sul territorio nazionale, e produzioni originali di Fucina. In occasione di ClimACT! Expo Fucina Machiavelli sta lavorando insieme a Bam! Bam! Teatro e Rete Verso ad una nuova produzione intitolata «Woodstock Rewind». Il concerto-spettacolo porterà sulla scena un divertente dialogo, intervallato da musica live, tra la Generazione Z e i Baby Boomer sui temi del cambiamento climatico e del consumo consapevole giocando sull’idea di cosa potremmo cambiare nelle nostre abitudini se potessimo fare rewind e tornare indietro di 50 anni, e cosa possiamo comunque fare ora.

A maggio, chiude la stagione il premio Ubu Andrea Cosentino, già in Fucina per una collaborazione in una produzione originale di Fucina. Il 20 maggio alle 21 Cosentino sarà in scena sul palco di via Madonna del Terraglio con la nuova produzione, in collaborazione con Cranpi «Rimbambimenti», una performance sulla relatività del tempo con un presunto scienziato che, in compagnia del suo doppio marionettistico affetto da Alzheimer e un assistente musicista, dimentica la sua parte.

La Fucina dei Piccoli - Spettacoli per famiglie

Dalla stagione 2017 Fucina ha aperto le porte anche ai più piccoli selezionando, con la co-direzione artistica di Bam!Bam! Teatro, spettacoli teatrali da tutta la regione e oltre, realizzando nuove produzioni originali e spettacoli musicali a loro dedicati. Per questa primavera in programma il 19 marzo alle 16.30 «Nonnetti» con la Coltelleria Einstein: uno spettacolo che poche parole, molta musica e movimento, racconta ai bambini le inaspettate piccole e grandi avventure quotidiane degli anziani.

Dopo il grande successo del debutto in Biblioteca Civica lo scorso gennaio, domenica 16 aprile torna «Baby Mozart» di Fucina Machiavelli, concerto spettacolo destinato a bambini dai 2 ai 5 anni, per scoprire il segreto della musica di Mozart, con musica dal vivo.