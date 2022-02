Funicolare di Castel San Pietro più "smart" in vista della prossima stagione turistica

Due nuove casse automatiche sono operative alla funicolare di Castel San Pietro, in preparazione alla stagione turistica di Verona. Una dotazione smart in grado di velocizzare la fruizione dei servizi cittadini: basterà infatti seguire le indicazioni sul grande touch screen e in pochi secondi uscirà il biglietto per risalire sul colle. I comandi sono presenti in quattro lingue diverse (italiano, tedesco, francese e inglese) e per i meno avvezzi alla tecnologia e ai pagamenti smart, è sempre a disposizione il metedo "tradizionale". All’ingresso dell’impianto di risalita infatti rimane attiva la classica biglietteria, con il personale in grado di garantire assistenza a tutti i visitatori.

VISITATORI - Migliaia le persone che negli ultimi anni hanno approfittato della funicolare per godersi Verona dall’alto. Dal 9 giugno 2017 al 20 gennaio 2022, sono stati 719 mila i "passeggeri", una media di 467 al giorno, nonostante la pandemia, chiusure e limitazioni degli ultimi due anni. Nei mesi estivi ci sono stati weekend con picchi di 1.500 visitatori. Durante i grandi eventi, addirittura 2.000 nelle 24 ore.

BIGLIETTI - La tariffa di andata e ritorno è di 2,50 euro. Ridotto a 2 euro per i residenti della provincia di Verona e per i minori di 10 anni e gli over 65. Se si sceglie solo la salita o la discesa il biglietto singolo è di 1,50 euro.

Martedì mattina, il sindaco Federico Sboarina, l’assessore ai Lavori pubblici e Trasporto Luca Zanotto e il presidente di Agec Maurizio Ascione hanno testato le nuove casse automatiche, che hanno emesso quindi i primi ticket.

«La funicolare è diventata uno dei punti attrattivi della nostra città, imperdibile per chi arriva a Verona e vuole godersi il panorama - afferma il sindaco -. Per questo, in attesa che si apra la stagione turistica, abbiamo implementato e migliorato il servizio di biglietteria, affiancando alla via tradizionale quella smart e tecnologica. In questo modo ridurremo i tempi di attesa dei visitatori, compresi i veronesi per i quali rimangono le riduzioni sul costo del biglietto».

«In questi ultimi anni abbiamo realizzato il nuovo punto ristoro e implementato l’accoglienza con il personale e, ora, le nuove casse automatiche – spiega Zanotto -. La funicolare è un fiore all’occhiello non solo dal punto di vista impiantistico ma anche quale biglietto da visita per la città. I numeri che ha registrato negli anni lo testimoniano. Nata come sistema di trasporto pubblico locale, grazie agli investimenti di Agec, alla quale è stata affidata la gestione, garantisce un servizio ottimale per i turisti ma anche per i veronesi».

«Grazie a queste continue migliorie cerchiamo di rendere sempre più efficiente il servizio e attrattiva la funicolare, fruibile da tutti – conclude Ascione -. Viviamo in un periodo in cui è fondamentale rilanciare il turismo e far crescere le presenze in città, ed è quello che speriamo di contribuire a fare. I dati ci fanno ben sperare, a gennaio 2021 la funicolare era rimasta aperta 13 giorni, registrando 261 presenze. Quest’anno in 9 giorni ne ha totalizzate 1.327».