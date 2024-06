Maltempo in montagna, fulmine sfiora Rifugio Fiori del Baldo

Tanta paura, qualche disservizio, ma per fortuna nessun ferito. Si è abbattuto anche sul Monte Baldo il violento temporale di domenica scorsa, 2 giugno. Un fenomeno che ha provocato lievi danni ai rifugi ma che ha soprattutto spaventato per un fulmine caduto non distante dal Rifugio Fiori del Baldo. La scarica ha colpito del filo spinato ed ha provocato un blackout di quasi due ore.

Ad immortalare il fulmine è stata la telecamera di sicurezza del Rifugio Chierego, al cui interno molti visitatori saliti in montagna avevano trovato riparo dal maltempo. Visitatori che forse hanno voluto sfidare il maltempo, o che non avevano consultato i bollettini meteo, oppure erano stati ingannati da previsioni imprecise. Anche per questo, il gestore del Rifugio Chierego Alberto Bullio ha voluto lanciare via Facebook un appello: «È essenziale consultare sempre i bollettini meteorologici specifici della zona e assicurarsi di essere ben equipaggiati. Affidarsi solo alle previsioni meteo nazionali non è sufficiente quando si va in montagna. Il Rifugio Chierego è sempre a disposizione di tutti, offrendo un luogo sicuro dove rifugiarsi. Tuttavia, è fondamentale investire nella promozione e divulgazione di indicazioni di sicurezza preventiva per vivere la montagna in sicurezza. Conoscere i rischi e prepararsi adeguatamente può fare la differenza tra una giornata piacevole e una situazione pericolosa».