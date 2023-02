"Giorni della Merla" in ritardo, tutto il Veneto sotto zero. A Verona minima a -4,4 gradi

I cosiddetti "Giorni della Merla", proverbialmente i più freddi dell'anno, sono passati da una settimana, ma potrebbe essere questo il periodo più gelido in Veneto. Come preannunciato dalle previsioni meteo, sono arrivati venti molto freddi dall'Est che hanno abbassato le temperature minime in tutta la regione. Temperature minime che la notte scorsa sono state ovunque sotto lo zero.

Questa mattina, Arpav ha riportato alcuni valori tra i più significativi in relazione all'altitudine. Nel Bellunese, sono stati registrati -15,4 gradi a Boscoverde, frazione del Comune di Rocca Pietore a 1.200 metri di altitudine. E scendendo sui 905 metri di altitudine di Santo Stefano di Cadore, la colonnina di mercurio ha segnato -12.9 gradi. Ma la notte più fredda è stata vissuta nel Vicentino, a Dolina Campoluzzo, in una zona montana a 1.768 metri di altitudine, dove la temperatura ha sfiorato i -35 gradi.

Anche nel Veronese, la scorsa è stata una notte molto fredda. Nell'area di pianura tra Verona e Villafranca, il rilevatore di Arpav ha segnato -4,4 gradi. E solo Vicenza, tra i capoluoghi della regione, è stata più fredda di Verona (-6,4 gradi). Mentre salendo in quota, le temperature non si sono discostate tante dal valore della pianura. A Marano di Valpolicella, la temperatura minima è stata di -3 gradi. A Bosco Chiesanuova -5,4 gradi.