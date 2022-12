Veneto sotto zero, nelle montagne toccata punto di -38. A Verona -3

Temperature pienamente invernali nella giornata di oggi, 12 dicembre, in Veneto. Arpav ha segnalato minime a due cifre sotto lo zero nelle aree montane, ma per la prima volta in questa stagione anche in tutte le città la colonnina di mercurio non ha superato lo zero.

Nelle località venete più fredde, oggi le temperature sono state particolarmente basse. Nel Vicentino, ad esempio, si è arrivati a -38 gradi a Campoluzzo (1.768 metri di altitudine) e a -22 sui mille metri di quota di Asiago. Nel Bellunese, a Cortina d'Ampezzo si è andati a -12, mentre a Misurina sono stati toccati anche in -30.

Oggi, però, è stato freddo anche nei capoluoghi. La città con la minima più alta è stata Venezia con 0 gradi. Padova e Rovigo hanno visto una temperatura minima a -1; Treviso -2; Verona e Vicenza -3 e Belluno -4.

E come oggi anche domani è prevista una giornata con temperature molto rigide in montagna. In quella veronese, ad esempio, si prevede a Bosco Chiesanuova un minima a -5.