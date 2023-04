Raccolta di fragole veronesi ritardata dal freddo. «I consumi potrebbero calare»

Il freddo degli ultimi giorni sta facendo tardare il via alla raccolta delle fragole nel Veronese. Raccolta che comunque dovrebbe partire in linea con gli altri anni.

«Se nel 2021 il raccolto è iniziato nella seconda metà di aprile e nel 2022 nella prima decade, quest'anno il raccolto dovrà attendere ancora qualche giorno - ha spiegato Andrea Lavagnoli, presidente provinciale di Cia Agricoltori Italiani - Se il freddo annunciato per i prossimi giorni persiste, oltre ad assistere ad uno slittamento della raccolta si avrà inevitabilmente un calo dei consumi. Per avere dati significativi sui prezzi è necessario siano scambiati volumi significativi. Allo stato attuale registriamo che le regioni meridionali arrivano sul mercato di Verona con dei ritardi dovuti alla precedente fase di freddo nell'andamento climatico».

E per quanto riguarda la concorrenza spagnola, «si registrano delle difficoltà dovute anche alle politiche promozionali - ha aggiunto Lavagnoli - Da sottolineare come con l’introduzione di una recente varietà rendez-vous, la Germania sta producendo nella zona della Renania e nel Meridione quantitativi significativi. C’è attesa di capire come si posizioneranno le fragole veronesi sul mercato, a partire da quello locale, tenuto conto delle performance varietali e del grado di compensazione dei costi di produzione, in un quadro dove stiamo attendendo le risultanze delle domande di flussi per disporre della manodopera necessaria per avviare la raccolta».