Veneto sotto zero, Verona il capoluogo più "caldo" con i suoi -4 gradi

Le temperature registrate dall'agenzia per l'ambiente del Veneto sono scese a livelli polari, come nel Vicentino, a Piana di Marcesina, dove ad oltre 1.300 metri sono stati toccati i -27,7 gradi

L'ultimo bollettino di Arpav, riportato oggi da Ansa, mostra una situazione di gelo estesa a tutta la regione. Le temperature registrate dall'agenzia per l'ambiente del Veneto sono scese a livelli polari, come nel Vicentino, a Piana di Marcesina, dove ad oltre 1.300 metri sono stati toccati i -27,7 gradi. Più sopportabile il freddo nei capoluoghi di provincia, dove la temperatura più bassa è stata rilevata a Belluno, -8,8 gradi centigradi, ma dove le minime sono tutte sotto lo zero.

In montagna, temperature a due cifre sotto zero intorno ai mille metri di Asiago (-18,1 gradi), oltre i 1.200 metri di Sappada (-17 gradi), poco sotto i mille metri a Santo Stefano di Cadore (-16.8 gradi), oltre i 1.100 di Falcade (-15.3) ed oltre 1.600 di Arabba (-14.7). Gli atleti impegnati ai Mondiali di Sci di Cortina d'Ampezzo hanno dovuto sopportare anche i -14.5 gradi centigradi.

Tra le città, Verona è stata la più "calda" insieme a Rovigo con -4 gradi centigradi. Il termometro è sceso di più a Vicenza (-8), Treviso (-6), Padova (-5.2) e a Venezia (-4.5).