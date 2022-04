Cgil Verona ha una nuova segretaria generale, è la 48enne Francesca Tornieri

Francesca Tornieri è la nuova segretaria generale della Cgil di Verona. La 48enne è stata eletta mercoledì scorso, 13 aprile, dall'assemblea generale con l'80% dei consensi dei votanti.

Contestualmente, è stata rinnovata anche la segreteria confederale, che vede l’ingresso di Sergio Benetton, segretario della Filctem, e di Raffaello Fasoli, segretario della Filt.



(Fasoli, Tornieri e Benetton)

Francesca Tornieri ha iniziato la sua attività nel Patronato Inca, da lei diretto dal 2008 al 2014. Dal 2014 è entrata nella segreteria confederale, quando il segretario generale era Michele Corso. La sua delega principale era all'organizzazione. Delega che mantiene anche con il segretario generale Stefano Facci, eletto nel 2018.

Nella relazione programmatica della neoeletta segretaria generale si evidenzia la volontà di portare avanti, anche nel territorio, gli obiettivi della Cgil di contrasto alle disuguaglianze e alla precarietà; il rilancio della contrattazione per il recupero del potere d’acquisto dei salari; la negoziazione sociale ed il consolidamento della contrattazione collettiva ed individuale, con una particolare attenzione al tema della salute e sicurezza.

Un forte richiamo, poi, alla difesa dei diritti civili, della cittadinanza, dell'anti-fascismo e alla cura delle differenze, in particolar modo contrastando le discriminazioni di genere dentro e fuori i luoghi di lavoro. E forte sarà anche il rapporto con i giovani soprattutto sul tema ambientale. Ed in coerenza con quanto fatto fino ad ora verrà portato avanti il percorso unitario con Cisl e Uil.