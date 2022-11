Operazione per non rimanere incinta. «Fatta nel Veronese. Nel Padovano me l'hanno negata»

In un ospedale padovano le avrebbero negato un'operazione che, nel giro di un mese, è riuscita ad ottenere in una struttura della provincia di Verona. Un fatto di cinque anni fa, riportato alla luce in un'intervista al Gazzettino da chi quell'intervento l'ha voluto a tutti i costi, pur incontrando difficoltà e offese.

Il termine tecnico dell'operazione chirurgica in questione è salpingectomia ed è l'asportazione delle salpingi, ovvero delle tube uterine. Intervento che rende impossibile il concepimento di figli in modo naturale. E a chiederlo e ottenerlo è stata una ragazza di 23 anni. Quella ragazza è Francesca Guacci, una giovane padovana di Massanzago, che oggi ha 28 anni ed è una modella e influencer.

Francesca Guacci ha decine di migliaia di follower su Instagram ed è un'appassionata di fitness. Un giovane attiva, che si sente consapevole di quello che fa e soprattutto sente di non voler essere madre. E per evitare gravidanze che per lei sarebbero state indesiderate si è informata sulla salpingectomia. Ha raccontato di aver raccolto informazioni su questa operazione tramite internet «perché i medici sono sempre stati poco predisposti e anche dopo il compimento della maggiore età, mi sono sentita contrastata». La 28enne ha riferito che nessun dottore le forniva le informazioni di cui sentiva di aver bisogno.

Lei, però, aveva deciso. E a 22 anni ha preteso quell'operazione. Ma il percorso per ottenerla non è stato semplice «Ho trovato molte difficoltà nell'ospedale padovano a cui mi ero rivolta - ha dichiarato al quotidiano veneto - Mi hanno negato l'operazione, denigrando me e il mio ragazzo del tempo. Nel Veronese, invece, in un mese sono riuscita a ottenere l'intervento. Avevo 23 anni. È stata un'operazione non invasiva e in poco tempo mi sono ripresa».

La modella di Massanzago ha aggiunto che dopo l'operazione è tornata a sentirsi libera e serena ed ha giustificato il suo gesto parlando di responsabilità. Per Francesca Guacci, infatti, la maternità è un impegno importante. I figli hanno bisogno di attenzione e amore. E nella vita che lei ha scelto di vivere non ci sarebbe posto per loro. «Sono consapevole del mio egoismo, ma credo che ogni donna debba essere libera di prendere la scelta che ritiene più opportuna», ha concluso.