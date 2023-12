Frana sul Garda, Italia Nostra: «Dimostra che la ciclovia non è sicura»

Si è verificato sabato scorso, 16 dicembre, il distacco di una frana dal costone di Tremosine, sulla sponda lombarda del Lago di Garda. Un evento che «dimostra il forte azzardo, l'illogicità e l'irrazionalità dell'idea di appendere a quelle labilissime pareti rocciose una pesantissima struttura d'acciaio per sostenere la pista per i turisti in bicicletta». Ne è convinta l'associazione Italia Nostra, che insieme ad altre associazioni si è detta contraria alla realizzazione della ciclovia attorno al lago.

L'episodio della frana dei giorni scorsi è stato ripreso dalle presidenti delle sezioni di Trento, Verona e Brescia di Italia Nostra, le quali insieme alla presidente nazionale Antonella Caroli Palladini hanno chiesto di rinunciare al progetto della ciclovia con un messaggio, rilanciato da Ansa, in cui si legge: «La strada per i ciclisti appesa alle rocce a picco sul Lago di Garda che la Provincia di Trento ha progettato ed intende realizzare sulle falesie più belle d'Italia, si è rivelata molto più pericolosa di quanto le valutazioni di impatto avevano stabilito».

Manuela Baldracchi, Marisa Velardita e Rossana Bettinelli hanno poi aggiunto: «Il requisito della sicurezza della ciclovia è elemento essenziale ed imprescindibile ai fini dell'inserimento della stessa nel sistema nazionale delle ciclovie turistiche, ma soprattutto è un tema che ogni progetto deve garantire, particolarmente se trattasi di intervento pubblico. Prima il rispetto dei luoghi, la tutela della vita delle persone e poi le spensierate pedalate».