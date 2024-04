Ulss 9 investe in ospedali e assistenza territoriale, Fp Cgil: «Ma servono nuove assunzioni»

Tra maggio e giugno, l'apertura dei cantiere per le case e gli ospedali di comunità veronesi. E ad agosto la consegna del progetto definitivo del nuovo ospedale di Legnago. L'Ulss 9 Scaligera potenzia le strutture del sistema socio-sanitario scaligero ed il sindacato Fp Cgil non può che esserne soddisfatto. Ma dentro alle strutture ci deve essere il personale, la cui carenza è un problema ancora da risolvere.

Simone Mazza, responsabile della sanità in Fp Cgil Verona, ed il segretario generale di Fp Cgil Verona Antonio De Pasquale hanno apprezzato gli impegni assunti dall'Ulss 9 Scaligera per il nuovo ospedale legnaghese e per il miglioramento della rete dell'assistenza territoriale. Impegni che sono stati illustrati ai sindacalisti in una recente informativa dei vertici e dei dirigenti dell'Ulss 9. «Sono notizie positive fornite con trasparenza nel corso dell'incontro», hanno commentato Mazza e De Pasquale, i quali hanno però evidenziato una carenza di garanzie. «Sull'ospedale di Legnago attendiamo garanzie sulla completa copertura finanziaria dell'investimento al fine di assicurare il corretto svolgimento dei lavori di riqualificazione - hanno aggiunto - E allo stato manca qualsiasi garanzia che le 19 Case di Comunità, le 8 Centrali operative territoriali e i 7 Ospedali di Comunità saranno dotate di personale pubblico».

C'è infatti una forte differenza tra gli investimenti fatta dall'Ulss 9 nelle infrastrutture e i non altrettanto importati investimenti in risorse umane. «È ancora in piedi il dubbio e la possibilità che il piano di potenziamento della nostra medicina territoriale, portato avanti grazie ai fondi pubblici europei, possa paradossalmente rappresentare l’occasione per una massiccia privatizzazione della gestione dei servizi sanitari, con tutte le problematiche inerenti all’impianto universalistico del servizio, alla copertura delle zone e dei soggetti svantaggiati, alla stabilità e al rispetto delle tutele del personale sanitario - hanno dichiarato i due esponenti di Fp Cgil Verona - E ha destato enormi perplessità la mancata partecipazione dell’Ulss 9 Scaligera all’ultimo bando di Azienda Zero per il reclutamento 439 infermieri, al quale lo scorso dicembre avevano risposto a livello regionale ben 2.500 professionisti, chiaro segnale che sui territori esiste una vasta disponibilità di risorse umane. La graduatoria esistente, nella quale sono in lista per l’Ulss 9 133 infermieri, è vecchia e insufficiente. Basti pensare che soltanto per soddisfare la pianta organica indicata dai documenti ufficiali per le Case e gli Ospedali della Comunità e i Cot, le Centrali operative territoriali, serviranno dai 225 ai 255 infermieri; 95 unità di personale amministrativo, decine di oss e di professionisti della riabilitazione, per un totale di 360-430 unità di personale sanitario. A parte si gioca, poi, la partita dell’infermiere di famiglia, che richiederà nel Veronese il reperimento di circa ulteriori 300 professionisti».

Fp Cgil ha chiesto dunque un piano di assunzioni che preveda lo scorrimento delle graduatorie esistenti e un congruo numero di nuove assunzioni. «Come primo atto concreto chiediamo la proroga della graduatoria regionale degli oss, nella quale sono in lista più di 600 operatori, in scadenza nei prossimi mesi - hanno concluso Mazza e De Pasquale - E lo faremo con una manifestazione regionale a Venezia il prossimo 30 aprile».