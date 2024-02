I fossili di Bolca e il Museo paleontologico e preistorico di Sant'Anna d'Alfaedo saranno protagonisti sulla Rai

Nella serata di martedì 13 febbraio alle ore 21 su Rai Scuola (canale 57) andrà in onda Newton "Quello che sappiamo": Fossili per la Scienza. La trasmissione, condotta da Davide Coero Borga, in questa occasione farà tappa in Lessinia, e nello specifico a Bolca, per mostrare la ricchezza di pesci, piante e altri organismi fossili rinvenuti nei giacimenti della zona. E non solo: le telecamere della Rai entreranno anche all’interno del Museo paleontologico e preistorico di Sant'Anna d'Alfaedo. Il programma sarà poi in replica anche giovedì 15 febbraio, questa volta su Rai Tre in terza serata (all'1).

Di Bolca, sarà mostrata la ricchezza di pesci, piante e altri organismi fossili rinvenuti nei giacimenti della zona, con le spiegazioni di Luca Giusberti (micropaleontologo dell’Università di Padova), Rita Deiana (geofisica direttrice del Centro Interdipartimentale di Ricerca per i Beni Culturali), Guido Roghi (paleobotanico dell’Istituto di Geoscienze e Georisorse del Consiglio Nazionale delle Ricerche) e Massimo Cerato (cavatore e preparatore di fossili).

All’interno del Museo paleontologico e preistorico di Sant'Anna d'Alfaedo è entrata anche un’altra squadra dell’Università di Padova, quella formata dal paleontologo Pietro Calzoni, dal geologo Matteo Massironi, e dagli esperti in metodi iperspettrali, Rita Chirico e Bruno Casarotto.