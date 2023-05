Digitalizzazione e innovazione, assessore Buffolo al Forum PA di Roma: «Puntiamo al rifacimento del sito web e migrazione al cloud»

Si è concluso giovedì il Forum PA 2023, tre giorni di discussione sulla digitalizzazione della pubblica amministrazione al Palazzo dei Congressi a Roma, a cui ha partecipato anche l’amministrazione del Comune di Verona, rappresentata per l'occasione dall’assessore all’Innovazione Jacopo Buffolo e dalla dirigente del settore ICT e Trasformazione digitale Barbara Lavanda.

Si è trattato, spiegano da Palazzo Barbieri, di «un’occasione di confronto con tutte le Pubbliche amministrazioni e gli stakeholders del settore sull’evoluzione della PA, la digitalizzazione dei servizi e soprattutto sulle sfide del Pnrr, dove l’amministrazione veronese è la prima per risorse ottenute tra le città “non metropolitane”, quinta a livello nazionale».

In merito è intervenuto lo stesso assessore all’innovazione Jacopo Buffolo: «È stata un’importante occasione di confronto con altre città e amministrazioni che, come noi, stanno vivendo questo importante periodo di transizione digitale, una sfida sicuramente entusiasmante ma che necessita di strumenti, competenze e risorse. Tra le diverse misure a cui stiamo lavorando, le più impegnative sono il rifacimento del sito e la migrazione al cloud. Per il sito - ha aggiunto l'assessore Buffolo - ci stiamo orientando su una soluzione open source progettata seguendo le linee guida ufficiali per il design e la tecnologia dei servizi pubblici digitali. I nuovi servizi saranno user friendly, facili e veloci da trovare e da usare».

Tra gli interventi per la digitalizzazione inseriti nel Pnrr, spiega una nota del Comune di Verona, ci sono «il rifacimento del sito comunale e attivazione nuovo servizi online collegati, ulteriore sviluppo App IO, che conta ora 76 servizi attivi», ma anche «l’abilitazione al Cloud per la PA locali, l’adesione alla Piattaforma notifiche digitali per i Comuni dove il Comune di Verona è sperimentatore con PagoPa Spa, la Piattaforma digitale nazionale dati».