Pompili: «Transizione ecologica non basta, serve una conversione ecologica»

Ieri, 14 ottobre, all’interno del sesto forum delle Comunità Laudato si’ dal titolo "Laudato si’: raddoppiare l’impegno" si è tenuto nel salone dei vescovi nel vescovado di Verona, un primo pomeriggio di riflessioni aperto al pubblico a partire dall’esortazione apostolica Laudate Deum da poco pubblicata da Papa Francesco. Salone gremito con oltre 250 partecipanti, che hanno dimostrato pazienza e disponibilità nell’accettare i piccoli inconvenienti di una partecipazione ben al di sopra delle più rosee aspettative.

L’iniziale performance artistica proposta dal progetto didattico Laudato si’, introdotta dalla curatrice Fiorenza Raffagli, ha portato a riflettere sulla grande responsabilità di ciascuno rispetto a quella risorsa fondamentale che è l’acqua.

A seguire, il regalo del saluto di Papa Francesco in un video registrato dal vescovo di Verona Domenico Pompili. Il pontefice ha condiviso la preoccupazione per l’emergenza climatica, rispetto alla quale le istituzioni internazionali sembrano impotenti, ed ha invitato all’unica via che può portare al cambiamento ovvero a scelte dal basso, come stanno testimoniando le Comunità Laudato si’ che ha invitato a continuare nel loro impegno.

Pompili ha poi salutato i convenuti sottolineando che giunti a questo punto «non è tanto questione di mettere in gioco una semplice transizione ecologica, ma una conversione ecologica: transizione è riduttivo e banale, ma qui siamo davanti a qualcosa di sfidante e nel tempo ancora più urgente. Dobbiamo raddoppiare l’impegno, a partire dalla nostra consapevolezza, guardandoci dall’idea che, in fondo, non sia poi successo niente di così tanto sconvolgente; si tratta quindi prima di fare una conversione mentale e allo stesso tempo di tipo concreto, che riguarda i nostri stili di vita». E il vescovo ha proposto le parole dello scrittore uruguayano Eduardo Galeano: «L’utopia è come l’orizzonte: cammino due passi e si allontana di due passi. Cammino dieci passi e si allontana di dieci passi. L’orizzonte è irraggiungibile. E allora a cosa serve l’utopia? A questo: serve per continuare a camminare».

Il pomeriggio è proseguito con il contributo video di Gaël Giraud, economista, matematico e teologo francese che ha sottolineato come il papa denunci quello che chiama il "paradigma tecnocratico", che si può definire anche ottimismo tecnologico, ovvero un cattivo uso della tecnologia, tra cui l’intelligenza artificiale, che apre alla tragedia. Inoltre, ha evidenziato come Papa Francesco denunci che le tradizionali strutture internazionali non sono sufficienti per risolvere le attuali crisi, che siano la pandemia, le guerre o il cambiamento climatico. Quindi, Giraud ha presentato tre strade sulle quali intervenire: il movimento del basso, la creazione di istituzioni che si prendano cura dei beni comuni globali, e il cambiamento nella maniera di vivere il potere e, quindi, di trattare la terra.

Ha offerto un contributo video anche Carlo Rovelli. Il fisico e divulgatore e scientifico ha esordito esprimendo la sua gratitudine «di cittadino e intellettuale ateo» per questa esortazione apostolica di Papa Francesco e ha sottolineato come la questione non è solo che dei singoli si comportino diversamente, perché è profondamente politica, perché chi è al potere continua a scegliere il benessere del Paese a scapito dell’ambiente, mentre le istituzioni internazionali preferiscono difendere il bene di pochi occidentali imponendolo con le armi e andando a creare sempre più divisioni. Secondo Rovelli, davanti a questo occorre l’impegno individuale, anche e soprattutto al momento del voto, dove è necessario iniziare a non fermarsi alle ideologie o agli slogan, ma appoggiare chi davvero si adopera per i cambiamenti.

In presenza, nel salone dei vescovi, è intervenuto Carlo Petrini, fondatore dell’associazione Slow Food e promotore insieme a Pompili delle Comunità Laudato si’: «Questa esortazione è un grido di grande preoccupazione, molto più dura di quanto espresso nella Laudato si’ perché nel frattempo siamo entrati in una situazione di non ritorno, un disastro annunciato che in realtà è già in essere». Petrini ha esortato a prendere sul serio l’appello del papa a fare qualcosa ed ha continuato: «Il problema è che manca una governance internazionale, tutti sono concentrati sul proprio Stato, ma occorre intervenire con un’intesa comune perché il disastro annunciato ci coinvolge tutti. Bisogna fare fronte comune: fare politica, essere veri soggetti politici, avere un protagonismo che si traduce in pratiche buone e quotidiane, come ridurre lo spreco, il consumo di carne e l’utilizzo di cibi iperlavorati, privilegiare prodotti stagionali e locali, attenzione a non sprecare l’acqua, eliminare la plastica monouso».

In un video lingua spagnola Carlos Alvarez Pereira, vicepresidente del Club of Rome, ha esordito: «In questi anni non è cambiato nulla, mentre occorre cambiare presto gli schemi, le capacità di tutti e non solo di un’élite che vede i problemi, vede le soluzioni e le impone alle persone». Ha evocato un cambiamento che sia contemporaneamente sociale, culturale, politico e economico, anche per evitare una crisi di civiltà, fatta di divisioni e fratture. Quindi ha sottolineato come il nostro modello di sviluppo è insostenibile, per cui occorre trovare una nuova via, compatibile con il benessere umano e allo stesso tempo con il benessere di tutto ciò che non è umano. Ha poi provocato: «Consideriamo arretrate alcune culture native dell’America Latina o quelle ancestrali dell’Africa, eppure sono all’avanguardia, dato che sono in prima linea anche nell’indicarci nuovi percorsi». Infine, ha concluso con ottimismo ritenendo possibile il cambiamento, a patto che l’umanità non si faccia prendere dall’ansia di trovare e imporre soluzioni immediate, ma si faccia muovere dal desiderio di esplorare nuove soluzioni e dallo scommettere sulla capacità di tutti, reinventando cosa significa essere umani, re-umanizzarsi, tornare ai valori umani fondamentali.

Luca Mercalli, climatologo e divulgatore scientifico ha evidenziato che se un pontefice arriva a mettere in gioco la sua autorità e a pubblicare un documento magisteriale sul cambiamento climatico vuol dire che, a un passo dal cosiddetto "punto di rottura", non si può rimanere in questa confusione portata dal negazionismo; dietro tutto questo tema e movimento, c’è un’evidenza scientifica, e non solo emozioni o ideologie.