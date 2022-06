Musica live, visite guidate, enogastronomia e tanto altro: al via la nuova stagione di eventi al Forte San Briccio

Nuova stagione al via a Forte San Briccio. Domenica 12 giugno si parte con "Forte aperto", la giornata di tesseramento dell’associazione All’ombra del Forte, che gestisce la struttura per conto del Comune di Lavagno. La tessera costa 5 euro, mentre è gratuita per i ragazzi fino a 18 anni.

L’apertura dei cancelli è prevista per le 9.30; alle 10.30 visita guidata gratuita, dalle 11 sarà attivo il punto di ristoro per l’aperitivo e inizierà il dj set di Visco Music. Alle 11.30 secondo turno di visite guidate, mentre dalle 12 sarà servito il tradizionale risotto offerto dai volontari dell’associazione. Il Forte, che ha già ospitato nelle scorse settimane scuole elementari e medie, scout, trekking e incontri culturali, riaprirà poi il 3 luglio per la prima domenica del mese con le visite guidate, comunque prenotabili per gruppi anche in giorni diversi, sempre alla mail allombradelforte@gmail.com.

prima serata della rassegna, curata dall’associazione. Tra la piazza d’armi e le mura del forte, suoni e visioni che torneranno. Tra gli ospiti più attesi, sabato 9 luglio, Cabeki , macchina musicale assemblata da Andrea Faccioli, chitarrista e compositore che vanta collaborazioni con Baustelle e Vasco Brondi. Venerdì 22 luglio gli spazi del forte saranno immersi nella musica di Andrea Belfi , percussionista, compositore e sperimentatore veronese, residente a Berlino. Molti i progetti e le partnership internazionali, che l’hanno portato ad aprire il tour solista di Thom Yorke, cantante dei Radiohead.via alla rassegna. Sotto le stelle di San Briccio, per quattro giovedì sera, film di animazione e musicali rivolti alle famiglie e ai più giovani. Gli altri appuntamenti saranno il 21 e 28 luglio e poi il 4 agosto. Sabato 31 luglio primo evento firmato Sbif (San Briccio in Festa), con serata. Domenica 7 agosto tornano le visite guidate, la mattina a partire dalle 9.30. Pausa di Ferragosto e poi si va verso il gran finale, con le visite del 4 settembre e poi con la seconda edizione di(sempre a cura dello Sbif),. Forte San Briccio si trasformerà in un percorso di degustazioni enogastrnomiche, tasting guidati e street food.