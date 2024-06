La danza contemporanea sbarca a Verona con Forte Gisella in Danza: «Uno degli eventi di eccellenza di quest'estate»

ErsiliaDanza, compagnia di produzione di spettacoli di danza contemporanea sostenuta dal ministero della cultura, organizza a Verona la terza edizione del festival di danza contemporanea "Forte Gisella in Danza" nelle serate del 28, 29, 30 giugno e del 5, 6 e 7 luglio 2024. Al Festival, che fa parte della sezione “Intrecci” dell'Estate Teatrale Veronese, partecipano ben quindici compagnie professionali italiane e una compagnia belga. Il Festival si svolge a Forte Gisella, che fa parte del sistema dei forti ottocenteschi della città. Lo spettacolo di ErsiliaDanza “Sul sentiero” ha ottenuto il patrocinio e il contributo del CAI – Club Alpino Italiano.

Alla conferenza stampa di presentazione della terza edizione di "Forte Gisella in Danza" erano presenti Laura Corradi, coreografa, fondatrice di ErsiliaDanza e ideatrice del Festival, Alberta Finocchiaro, direttrice tecnica e responsabile dell’organizzazione del Festival, Alberto Padovani, presidente della Quarta Circoscrizione del Comune di Verona e Luca Lorenzi, consigliere della Quarta Circoscrizione e presidente della Commissione Promozione Forte Gisella.

Laura Corradi ha spiegato: «Il nostro festival è la giusta occasione per conoscere impronte di quella specie tanto diversificata che è la danza contemporanea. La ricerca ci contraddistingue e ci porta in direzioni diverse e ciò può facilmente “seminare” il fruitore e creare disorientamento. Al fine di creare più confidenza con la danza e i suoi autori, le modalità del festival Forte Gisella in Danza prevedono brevi presentazioni degli stessi autori e occasioni di incontro e confronto con gli artisti, anche durante il break. Questo permette al pubblico di conoscere le numerose e variegate poetiche che si traducono in danza e soprattutto le persone, gli artisti, le teste che creano. Per scelta non ricerchiamo un fil rouge tematico per lasciare invece ai coreografi la possibilità di portare in scena quello che meglio li rappresenta».

Alberto Padovani, presidente della quarta circoscrizione del Comune di Verona, ha aggiunto: «Forte Gisella in Danza è un bellissimo festival che fa parte degli eventi di eccellenza in programma a Forte Gisella. Per noi è un motivo di orgoglio e di soddisfazione perché le compagnie di danza di questa rassegna provengono da tutta Italia e non solo, vista la presenza di ospiti anche dal Belgio. Per questi appuntamenti di danza, spettacolo e cultura ringraziamo ErsiliaDanza che, con grande sacrificio e tenacia, porta avanti il Festival e promuove la danza a Verona, in Italia e non solo».

Informazioni e contatti

Il Festival Forte Gisella in Danza è gemellato con Veronetta Contemporanea Festival, organizzato dall'Università di Verona, con la direzione artistica del professor Nicola Pasqualicchio. Per il Forte Gisella si ringrazia Maria Rosa Carlin, Presidente AICS Verona

La biglietteria apre alle ore 19. Le serate iniziano alle ore 19.30 con un percorso itinerante di performance in site specific, cui segue un momento di pausa e la possibilità di ristorarsi al Berber Food Truck allestito per il festival, e successivamente, alle ore 21.30, il pubblico può sedersi in platea per assistere alle rappresentazioni sul palco centrale.

In caso di maltempo, le performance si svolgeranno all’interno di Forte Gisella. Nel pomeriggio del 29 e 30 giugno, del 5, 6 e 7 luglio sono previste Masterclass con i danzatori di Forte Gisella in Danza. A questo link del sito di ErsiliaDanza tutte le informazioni utili.

Info e prenotazioni:

Compagniaersiliadanza@gmail.com

cell. 3470415767 – 3479227891

– Ingresso: 12 euro

Ridotto: 10 euro (under 26 e over 65)

Carnet 3 ingressi: 24 euro

Ulteriori informazioni sul sito di ErsiliaDanza.