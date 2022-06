Bollette dell'acqua di famiglie in difficoltà, Ato in soccorso con 170mila euro

Per il Fondo di solidarietà sociale 2022, l'Ato ha erogato 168.182,10 euro. La cifra liquidata dal Consiglio di Bacino dell'Ato Veronese rimborsa i Comuni che si sono fatti carico delle bollette 2021 relative al servizio idrico integrato dei loro cittadini in accertata difficoltà. L’assegnazione ai Comuni dei contributi relativi al bando 2022 è stata approvata all’unanimità dal Comitato Costituzionale dell’Ato Veronese guidato dal presidente Bruno Fanton e composto da Antonio Bertaso, Marco Padovani, Luca Sebastiano e Denise Zoppi.

Nell'approvare il bando per l'accesso al fondo di solidarietà sociale di quest'anno, è stata tenuta in considerazione la peculiare situazione socio-economica legata alla pandemia da Covid-19, che ha causato una riduzione del potere di acquisto per molte famiglie e cittadini. Ma il filo della solidarietà era già partito da lontano, dal 2008, anno in cui è stato creato il Fondo di Solidarietà Sociale. Strumento utile per il tessuto sociale del territorio, a beneficio di chi non è in grado di far fronte al pagamento della bolletta dell’acqua.

Sono i servizi sociali dei Comuni ad aiutare nei pagamenti e a richiedere in seguito il rimborso all'Ato Veronese. Il cittadino quindi deve fare domanda al proprio Comune, non direttamente all'Ato Veronese. Bussolengo, Pescantina e Negrar sono i Comuni che hanno maggiormente lavorato su questo aspetto e dove questo strumento ha funzionato ed è diventato una buona prassi.

Il Fondo di solidarietà sociale è alimentato tramite lo stanziamento di risorse del bilancio del Consiglio di Bacino, debitamente destinate attraverso deliberazioni dell'Assemblea dei Sindaci. Ciò ha consentito, nel corso degli anni, di continuare a pubblicare i bandi per il rimborso ai Comuni dell’Ato Veronese delle somme a sostegno del pagamento delle bollette dell’acqua per i cittadini in difficoltà economica.

Lo stanziamento di bilancio per l’esercizio finanziario 2022 ammontava ad 194.361,57 euro. Pertanto, è stato possibile procedere alla liquidazione di tutte le somme richieste dai Comuni per un totale di 168.182,10 euro.

«Uno strumento sempre più importante per il nostro tessuto sociale - ha dichiarato Bruno Fanton, presidente Ato Veronese - L'abbiamo visto in passato, lo vediamo oggi e lo vedremo in futuro: ci aspettiamo che la rete tra noi e i Comuni funzioni sempre meglio, soprattutto in vista dell'anno prossimo. Purtroppo non ci saranno solo le difficoltà legate alla pandemia, ma anche quelle dovute al rincaro delle materie prime e alla crescita esponenziale dei prezzi, legata alla guerra in Ucraina e all'instabilità internazionale, che mette in difficoltà le famiglie quando è il momento di far quadrare i conti. Siamo preparati: il Fondo di solidarietà sociale dell'Ato c'è e ci auguriamo di poter dare sollievo economico a chi ne avrà bisogno, speriamo meno persone possibile».