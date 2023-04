Festa dell'Uva di Soave, 22mila euro dal fondo unico nazionale per il turismo

È stato recentemente assegnato al Comune di Soave un contributo di oltre 22mila euro dal Ministero del turismo, il quale ha incluso la Festa dell'Uva tra le manifestazioni turistiche di interesse nazionale. Soddisfatta per il riconoscimento ottenuto, l'amministrazione comunale del borgo murato scaligero ha spiegato che la somma sarà utilizzata per arricchire ulteriormente la manifestazione che ogni anno attira migliaia di persone.

«Lo scorso settembre, a pochi giorni dall'insediamento del Governo, mi era stata segnalata questa importante opportunità - ha raccontato il sindaco di Soave Matteo Pressi - Da lì è iniziato un lavoro istruttorio per candidare Soave al contributo, ma soprattutto per ottenere l’inserimento nell’elenco dei beneficiari del fondo unico nazionale per il turismo; circostanza che nel settore certifica la qualità dell’offerta turistica. Abbiamo passato a pieni voti una prima fase di scrematura realizzata dalla Regione, accedendo quindi alla fase finale di confronto con il Ministero, che ha voluto premiare il nostro sforzo. In questo progetto abbiamo avuto la vicinanza dell'assessore regionale al turismo Federico Caner, ma soprattutto del ministro del turismo Daniela Santanchè, che ringrazio per la vicinanza ai nostri territori».

Appuntamento quindi all’edizione 2023 della Festa dell’Uva, che si pronuncia ancor più ricca e coinvolgente.