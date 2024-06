Meno perdite e migliore depurazione dell'acqua con 50 milioni del Pnrr

Più di 50 milioni di euro per digitalizzare le reti e migliorare la depurazione. Questi i fondi del Pnrr che Acque Veronesi e Azienda Gardesana Servizi si sono aggiudicate dopo mesi di progettualità. Fondi grazie ai quali sarà possibile realizzare progetti importanti che vanno nella direzione della tutela della risorsa idrica.

Il Piano nazionale per la ripresa e resilienza ha destinato alla riduzione delle perdite nelle reti di distribuzione dell'acqua e alla digitalizzazione delle reti quasi 2 miliardi di euro in tutta Italia. Di questi, 153.036.555,69 arriveranno in Veneto. A Verona, ad Acque Veronesi e Gardesana Servizi, tramite il consiglio di bacino dell’Atp Veronese andranno 34.178.145,02 euro per due interventi di digitalizzazione delle reti in 34 comuni. Che si aggiungono ad altri quattro interventi sulla depurazione che portano l’ammontare complessivo di fondi del Pnrr a 50.761.128,95 euro. Le tempistiche previste per gli interventi sono di due anni e quindi la fine dei lavori è calendarizzata per il 2026.

FONDI PNRR PER ACQUE VERONESI

Un investimento da 30 milioni di euro, di cui 22 finanziati tramite Pnrr dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, per ridurre in modo significativo le perdite. Questo è il progetto di Acque Veronesi denominato Driver (Digitalizzazione Rete Idrica Verona) che riguarderà le reti idriche dei comuni di Verona, Grezzana, San Martino Buon Albergo, San Giovanni Lupatoto, Buttapietra, Bosco Chiesanuova, Cerro Veronese, Erbezzo, Roverè Veronese, San Mauro di Saline, Velo Veronese, Sant’Anna d’Alfaedo, Fumane e Tregnago, con 2.500 chilometri di condotte e 323.000 abitanti serviti.

Si tratta di un innovativo sistema integrato e digitale che affronta in modo complessivo tutti gli aspetti e le modalità di contenimento delle perdite ed è basato sulla digitalizzazione delle reti, cioè sull’utilizzo di un insieme di tecnologie innovative per la ricerca delle perdite e per la gestione della pressione nelle reti, unitamente all’utilizzo di contatori di tipo smart, che consentono il monitoraggio dei consumi da remoto.

Il progetto, conforme agli indirizzi adottati dall’Unione Europea per lo sviluppo sostenibile e al Piano Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici, permetterà ad Acque Veronesi di ridurre del 35% il volume delle perdite rispetto all’attuale, nei territori oggetti dell’intervento. La digitalizzazione delle reti consentirà nel medio termine anche la riduzione del numero degli interventi di riparazione e manutenzione straordinaria delle reti, con un miglioramento della viabilità nelle zone interessate.

Punto cardine di questo progetto sarà l’installazione di 70.000 contatori smart, in grado di trasmettere a distanza le informazioni sui consumi. La presenza di queste informazioni, tempestive e dettagliate, consentirà all’azienda di gestire con ulteriore efficienza le reti, riducendo i consumi elettrici e riducendo gli spostamenti di personale sul territorio, con conseguente risparmio di carburante.

Le attività si concluderanno nel marzo 2026, con la distrettualizzazione di 2.545 chilometri di rete, il recupero, rispetto al 2020, di oltre 7.5 milioni di metri cubi di perdite e la riduzione dei consumi energetici annui di circa 3.4 milioni di kWh con un risparmio di 1.600 tonnellate di anidride carbonica.

A questo progetto, se ne aggiungono altri due per il potenziamento dei depuratori di Verona e Bussolengo, che complessivamente hanno ottenuto finanziamenti per quasi 10 milioni di euro

FONDI PNRR PER AGS

Per la digitalizzazione della rete acquedottistica e la riduzione delle perdite, Ags ha previsto un investimento complessivo di 17.105.325 euro, di cui 11.960.325 finanziati dal Pnrr. Un progetto che rientra nel processo di ammodernamento della gestione del servizio idrico integrato avviato da Azienda Gardesana Servizi nel 2020.

Le criticità sono state individuate attraverso un’attenta analisi sulle performance dei sistemi idrici che ha permesso di studiare la migliore strategia di intervento: si tratta di un piano integrato che prevede tecnologie innovative oltre alla formazione specifica del personale. Per ottimizzare gli interventi, le procedure verranno adeguate alle specifiche esigenze locali: in questo modo, si prevede una riduzione del 36% delle perdite che corrisponde al recupero di circa 4,4 milioni di metri cubi d’acqua all’anno. Dal punto di vista dei costi di gestione, nel periodo 2020-2025 si ottiene un risparmio energetico di circa 7 milioni kWh pari a circa 3,6 milioni di euro al costo attuale.

Procedono poi i lavori iniziati lo scorso settembre con l’obiettivo di riqualificare e potenziare il depuratore di Affi, garantendo migliore efficacia nei trattamenti, l’abbattimento degli odori e maggiore efficienza gestionale. L’intervento prevede un investimento di 3,285 milioni grazie ai fondi Pnrr e consente un passo in avanti fondamentale per la tutela dell’ambiente e per l’erogazione di un servizio ottimale ai cittadini. La realizzazione delle opere, infatti, aumenta l’efficienza di depurazione dei reflui da parte dell’impianto di Affi, migliorando la qualità dello scarico e, quindi, la salvaguardia del territorio. Saranno fortemente ridotte le emissioni odorose e, anche dal punto di vista gestionale, grazie all’utilizzo di sistemi ad alta efficienza, si otterrà un consistente risparmio energetico.

Infine, il terzo importante intervento prevede la manutenzione straordinaria e il riavvio della linea fanghi del depuratore di Peschiera del Garda. Il progetto è stato ammesso a finanziamento Pnrr e prevede un investimento complessivo di 11,8 milioni di euro, di cui 3,5 milioni finanziati dal Pnrr. L'intervento riguarda, in particolare, la linea fanghi: si tratta di una parte importante dell’impianto di depurazione e prevede, tra le altre cose, la demolizione e rifacimento di entrambi i digestori anaerobici, la demolizione della centrale termica la realizzazione del nuovo edificio tecnico e della nuova vasca di accumulo fanghi. Il tutto avverrà nell’area attualmente già adibita a trattamento fanghi di supero e laminazione acque in ingresso, all’interno del sedime del depuratore di Peschiera del Garda.

«La finalità degli interventi che saranno realizzati grazie ai fondi Pnrr non è solo amministrativa ma anche etica - ha dichiarato Bruno Fanton, presidente dell'Ato Veronese - Ora non siamo in una situazione di siccità come un anno e mezzo fa. Ma sappiamo che, con la tendenza che i cambiamenti climatici dimostrano, potrebbe riaffacciarsi. L’acqua è quindi e sarà una risorsa sempre più preziosa. Siamo quindi consapevoli, e certi, di quanto questo nuovo sistema di individuazione delle perdite sia importante».

Roberto Mantovanelli, presidente di Acque Veronesi, ha aggiunto: «La riduzione delle perdite rappresenta di per sé un valore, un obiettivo di qualità nella gestione sostenibile della risorsa. Al contempo, ridurre le perdite genera altri benefici, perché consente risparmi energetici e riduzione di emissioni di anidride carbonica. Si tratta quindi di un investimento che genera benefici all’ambiente e che Acque Veronesi riesce a realizzare con tempistiche più snelle, grazie a questo importante finanziamento di 22 milioni».

«Ags lavora costantemente per migliorare il servizio a favore dei cittadini e per tutelare l’ambiente - ha concluso il presidente Angelo Cresco - Per questo abbiamo deciso di attingere ai fondi Pnrr, ottenendo complessivamente quasi 19 milioni di euro, che investiamo in tre importanti progetti che migliorano l’efficienza delle nostre reti di acquedotto, abbattendo le perdite di acqua potabile, e che migliorano la depurazione e la qualità dello scarico. La realizzazione di questi interventi garantisce la salvaguardia del nostro territorio e delle sue risorse idriche. In più, grazie all’utilizzo di sistemi ad alta efficienza e strumenti all’avanguardia, si otterrà un consistente risparmio energetico e gestionale».