Oltre un milione e mezzo di euro contro il dissesto idrogeologico nel Veronese

Venerdì scorso, 10 febbraio, il Ministero dell'ambiente ha decretato lo stanziamento di oltre 25 milioni di euro in Veneto contro il dissesto idrogeologico. Fondi con cui sarà dato il via «a dodici interventi urgenti e prioritari per la mitigazione del rischio idrogeologico», ha spiegato il presidente della Regione Luca Zaia.

«Una cifra sostanziosa che ci permetterà di proseguire con perseveranza l’azione di salvaguardia e messa in sicurezza del nostro territorio - ha aggiunto Zaia - Fondi che lo Stato ha stanziato dopo una serie di proposte d'intervento che la Regione ha presentato nei mesi scorsi».

Gli interventi riguarderanno la provincia di Verona per oltre 1 milione e 500mila euro. I due interventi finanziati riguardano il territorio comunale di Verona e quello di Monteforte d'Alpone. A Verona s'interverrà sull'argine destro del fiume Adige a valle della traversa di Santa Caterina fino al Ponte Rumor e sarà sistamata l'immissione della fossa Morandina nel torrente Valpantena per evitare il rigurgito delle portate dell'Adige in località Giarol. A Monteforte sarà potenziato l'innalzamento in quota dell'arginatura sinistra del torrente Alpone dalla località Pergola al ponte nuovo in Via Tamagni.