Aperitivo al Mercato Coperto, raccolti fondi per le aziende agricole alluvionate della Romagna

Duemila euro che saranno interamente devoluti alle aziende agricole a rischio chiusura per i danni subiti nelle alluvioni di maggio. C’è soddisfazione in riva all’Adige, al Mercato Coperto di via Macello, dove martedì sera si è tenuto l’aperitivo solidale a base di piatti freschi e rigorosamente a km zero cucinati dai cuochi contadini di Campagna Amica.

L’alluvione in Romagna ha devastato un intero territorio provocando danni che per ora si possono stimare in 1,1 miliardi di euro, tra perdite di raccolti e danni a strutture e macchinari. Nelle campagne alluvionate sono andati perduti raccolti su migliaia di ettari di ortaggi, grano orzo, mais, girasole, colza e soia, frutteti e vigneti. Si dovranno espiantare e reimpiantare 15 milioni di piante, e ci vorranno anni prima che tornino a produrre, senza dimenticare le difficoltà del rilevante indotto nelle industrie e nelle cooperative di lavorazione e trasformazione alimentare che fanno della Romagna la fruit valley d’Italia. Ai danni sulla produzione agricola si aggiungono quelli alle strutture, le serre, gli edifici rurali, le stalle, i macchinari e le attrezzature perse senza contare la necessità di bonificare i terreni e ripristinare la viabilità nelle aree rurali con frane nelle aziende e lungo le strade.

«Per noi – ha affermato Elisa Castellani, presidente di Terranostra Verona, l’associazione che rappresenta gli agriturismi aderenti a Coldiretti, e lei stessa cuoca contadina – è stato un vero onore fare la nostra parte nella raccolta fondi. Le imprese agricole, abituate alla fatica e allenate a rimboccarsi le maniche di fronte a qualsiasi avversità, sanno dare esempio di enormi risorse quando si tratta di collaborazione e di aiuto reciproco. Ringraziamo i veronesi che ci hanno sostenuto venendoci a trovare. Ora ci auguriamo che, seppur trattandosi di una goccia nell’oceano, il nostro piccolo contributo frutto di una piacevole serata in riva all’Adige sia un aiuto efficace per i nostri colleghi dell’Emilia Romagna».