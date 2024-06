Sport, arte e solidarietà: a Verona l'appuntamento per sostenere le iniziative di Fondazione Ronald McDonald

Dal Comune di Verona annunciano una serata all’insegna della beneficenza per sostenere la Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia, che da 25 anni offre ospitalità, servizi e accoglienza ai bambini malati e alle loro famiglie attraverso le Case Ronald e le Family Room. L’evento si terrà nella serata di venerdì 28 giugno alla Gran Guardia e sarà l’appuntamento conclusivo di una giornata di eventi realizzati dalla Fondazione per l’importante ricorrenza. Nella mattinata si terrà, al Garda Hotel San Vigilio Golf a Pozzolengo in provincia di Brescia, il Torneo di Golf & Charity Dinner di Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald che, giunto alla sua XIII edizione, è organizzato per la prima volta in provincia di Brescia e nella città di Verona.

«Un evento benefico importante per Verona, che accoglie Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia nel 25esimo anno di attività - spiega l’assessora alla Salute Elisa La Paglia -. La serata ha l’ambizioso obiettivo di raccogliere nuovi fondi in favore dell’attività di accoglienza della Fondazione, resa possibile attraverso le case McDonald e le Family Room, con la speranza di poter anche contribuire alla costruzione di nuove residenze a supporto dei piccoli malati. Questo è il fine che ha mosso tutti noi nel cercare di rendere questo evento di maggior successo possibile. Un ringraziamento anche alla Fondazione Arena, che si è messa a disposizione non solo con le sue professionalità artistiche, ma anche per gli importanti premi che sono stati donati per l’asta e che ben rappresentano la nostra città».

Il programma è stato presentato mercoledì mattina dall’assessora alla salute Elisa La Paglia. Presenti Maria Chiara Roti direttrice generale della Fondazione per l’Infanzia Ronald McDonald Italia, Alessandra Della Libera licenziataria McDonald’s, Victoria Kursova Ceo di PalazzoEventi ed Erika Rigotti pediatra dell’Azienda Ospedaliera di Verona. L’appuntamento è patrocinato dal Comune di Verona e dal Consiglio Regionale del Veneto, a sostegno dei nove programmi attivi in tutto il Paese. Il consigliere della Regione Veneto Alberto Bozza ha trasmesso il sostegno all’iniziativa attraverso un video-messaggio che è stato mostrato nel corso della conferenza. «Da 25 anni in Italia - spiegano da Palazzo Barbieri - la Fondazione Ronald McDonald offre ospitalità, servizi e accoglienza ai bambini malati e alle loro famiglie attraverso le Case Ronald e le Family Room. Una missione che si basa sul modello di cura "Family Centered Care", secondo cui tenere la famiglia vicina durante la malattia di un bambino è parte della cura».

Il programma

Venerdì 28 giugno si terrà una giornata all’insegna dello sport e del divertimento. Il Torneo su un campo a 18 buche e due percorsi, sarà aperto a tutti i golfisti con handicap, in una location a due passi dal Lago di Garda, progettata dall’architetto Kurt Rossknecht. Si tratta di un luogo in cui modernità, efficienza ed eccellenti standard di servizi si fondono con una natura incontaminata. La serata di gala, sarà l’occasione per realizzare una speciale asta di raccolta fondi condotta dall’attrice Laura Locatelli.

Durante la cena gli ospiti saranno allietati dal soprano Sara Cortolezzis e dal tenore Leonardo Cortellazzi che eseguiranno dal vivo alcune delle più belle arie dell’Opera lirica italiana, patrimonio dell’umanità, accompagnati al pianoforte dal maestro Patrizia Quarta. Gli ospiti presenti alla serata potranno godere da vicino anche di una scenografia areniana, che incornicerà la suggestiva cornice della Gran Guardia. Fondazione Arena, al fianco del Comune di Verona nell’evento, ha donato, inoltre, una delle opere numerate di Massimo Listri, realizzate assieme a Palazzo Maffei Casa Museo per il centesimo festival, che verrà battuta all’asta, così come alcuni posti per la cena stellata in Star Roof, sull’ala dell’Arena, e alcune visite esclusive nel backstage.

«Siamo felici di celebrare il nostro 25 anniversario a Pozzolengo, in provincia di Brescia, con il torneo di Golf e a Verona, al Palazzo Gran Guardia, con una serata di Gala», commenta Nicola Antonacci, presidente della Fondazione Ronald McDonald. «Un’edizione rinnovata di un evento tradizionale. - aggiunge Antonacci - Siamo stati accolti in questi magnifici luoghi con grande generosità: un coinvolgimento attivo dei volontari, delle aziende partner, dei licenziatari del sistema McDonald’s e delle istituzioni del territorio. Questi eventi sono rivolti a raccogliere fondi per le nostre 9 Case di accoglienza in Italia per bambini in cura, che con le loro famiglie arrivano da lontano e a sensibilizzare su un tema che ci sta a cuore: la migrazione sanitaria e la nostra risposta a questo bisogno».

Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia

La Fondazione per l'Infanzia Ronald McDonald Italia ETS è un'organizzazione non profit, nata nel 1974 negli Stati Uniti e nel 1999 in Italia, con l’obiettivo di offrire programmi e servizi che rafforzano la famiglia, rimuovono gli ostacoli e sostengono il percorso di cura del bambino malato lontano dalla sua città. Fondazione Ronald si propone di costruire, acquistare o gestire Case Ronald ubicate nelle adiacenze di strutture ospedaliere e Ronald McDonald Family Room, situate direttamente all’interno dei reparti pediatrici, per offrire ospitalità e assistenza ai bambini malati e alle loro famiglie durante il periodo di cura o terapia ospedaliera.

«Fondazione Ronald - chiarisce una nota nel Comune - tiene la famiglia vicina quando la cura è lontana, perché stare insieme migliora il loro benessere. Oggi in Italia le Case sono cinque: due a Roma, una a Bologna, all’interno dell’Ospedale S. Orsola, una a Brescia e una a Firenze, cui si aggiungono una Family Room all’interno del Grande Ospedale Metropolitano Niguarda di Milano, una all’interno dell’Ospedale S. Orsola di Bologna, una all’interno dell’Ospedale Infantile Cesare Arrigo di Alessandria e una all’interno dell’Azienda Ospedaliero Universitaria Careggi di Firenze. Dal 1999 ad oggi, nel corso della sua attività in Italia, Fondazione ha supportato più di 54.000 bambini e famiglie, offrendo oltre 290.000 pernottamenti».