Fondazione Onda, "H-Open Day" di ginecologia oncologica: le iniziative all'ospedale di Verona Borgo Trento

Fondazione Onda, Osservatorio nazionale sulla salute della donna e di genere, organizza per martedì 29 giugno un (H)-Open Day coinvolgendo le Ginecologie e le Oncologie Ginecologiche degli ospedali del network Bollini Rosa. In tutto il territorio nazionale, negli ospedali aderenti al progetto, verranno offerti servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi come visite e consulenze in presenza e virtuali, colloqui telefonici, esami, conferenze e info point. L’obiettivo dell’iniziativa è quello di promuovere la corretta informazione sulle strategie di prevenzione e sulle nuove possibilità terapeutiche che consentono di migliorare la qualità della vita delle pazienti nonché facilitare l’accesso alla diagnosi precoce nell’ambito dei principali tumori ginecologici a carico di utero e ovaie.

In Italia, secondo “I numeri del cancro 2020” di AIOM, nel 2020 erano attese oltre 10.000 nuove diagnosi di tumore all’utero (corpo e cervice) e circa 5.000 all’ovaio. Purtroppo, sempre in Italia, il carcinoma endometriale, neoplasia che colpisce il corpo dell’utero, è tra i più frequenti tumori femminili e il carcinoma della cervice uterina rappresenta il quinto tumore per frequenza nelle donne sotto i 50 anni di età e complessivamente l’1,3% di tutti quelli diagnosticati. Più dell’80% delle pazienti con tumore ovarico ha una recidiva della malattia e la qualità dell’intervento chirurgico con la corretta terapia di mantenimento sono fondamentali per offrire alle pazienti più qualità vita e tempo senza sintomi della patologia.

In occasione dell’(H)-Open day sarà distribuita una brochure informativa scaricabile gratuitamente dal sito www.ondaosservatorio.it. I servizi offerti dagli ospedali saranno consultabili a partire dal 15 giugno sul sito www.bollinirosa.it dove sarà possibile visualizzare l’elenco dei centri aderenti con indicazioni su orari e modalità di prenotazione. Per accedere al motore di ricerca basta cliccare sul banner “Consulta i servizi offerti” posto in Home Page. L’iniziativa gode del patrocinio dell’Associazione aBRCAdabraOnlus, della Fondazione AIOM - Associazione Italiana Oncologia Medica, di Loto Onlus – Uniti contro il tumore ovarico, di ROPI - Rete Oncologica Pazienti Italia, di SIGO - Società Italiana di Ginecologia e Ostetricia e di SIOG – Società Italiana di Oncologia Ginecologica ed è resa possibile grazie alla sponsorizzazione unica di GSK – GlaxoSmithKline.

Gli appuntamenti all'ospedale di Verona Borgo Trento

Anche l’Azienda Ospedaliera Universitaria Integrata di Verona ha aderito all’iniziativa con i seguenti servizi presso l’Ospedale di Borgo Trento - Piazzale A. Stefani, 1 (VR):

Martedì 29 giugno 2021

Primo appuntamento:

Tipologia di servizio: Consulenze/colloqui telefonici

Tipologia: Filo diretto telefonico. Il Ginecologo risponde sulla prevenzione delle neoplasie genitali femminili

Orario mattina: 9 - 12

Numero di telefono da chiamare il giorno del colloquio: 045 812 7868

Prenotazione obbligatoria.

Numero di telefono per prenotazioni: 045 812 7843

Note: Chiamare al numero 045 812 7843, dal Lunedì al Venerdì, dalle ore 9 alle ore 12 oppure inviare una e-mail al seguente indirizzo di posta elettronica: ostetricia.ginecologia.b@aovr.veneto.it

Secondo appuntamento: