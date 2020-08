Gruppo Pittini crea la sua fondazione per diventare «attore della filantropia»

È nata la Fondazione Gruppo Pittini. «La volontà - ha spiegato il presidente Federico Pittini - è di esprimere in maniera concreta la responsabilità sociale nei confronti delle comunità di riferimento, con l'obiettivo più ampio di diventare attore rilevante e innovativo della filantropia e del terzo settore in Italia».

I fondi di cui la fondazione verrà dotata saranno destinati a finanziare progetti ad elevato impatto sociale nei tre principali ambiti di intervento individuati: territorio, solidarietà e formazione. Tali temi costituiscono i pilastri identificativi della fondazione, che ha l'intento di abbracciare il futuro in un'ottica di valorizzazione delle risorse umane e territoriali per costruire comunità coese, le quali sappiano guardare avanti in maniera propositiva e siano in grado di trovare risposte innovative alle problematiche di sviluppo economico, sociale e formativo.

La fondazione ha come obiettivo quello di finanziare progetti su tutto il territorio italiano e da subito dedicherà particolare attenzione all'ascolto dei territori che il Gruppo Pittini ha imparato a conoscere nei suoi anni di attività, tra cui quello veronese. Questa fase di ascolto servirà ad individuarne bisogni e necessità per progettare degli interventi che vedranno coinvolti enti pubblici e privato sociale.