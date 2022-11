Ambiente, lavoro e benessere, 60 milioni di euro in tre anni da Fondazione Cariverona

Fondazione Cariverona ha approvato il documento di programmazione pluriennale 2023-2025, triennio in cui la fondazione s'impegna ad erogare 60 milioni di euro. Le risorse previste per il prossimo anno saranno 20 milioni di euro, che salgono a 24,2 milioni di euro se si computano anche le somme derivanti dal credito di imposta. Il documento è stato presentato dal presidente Alessandro Mazzucco, che ha lanciato anche il bando Costruire Futuro, iniziativa che abbraccia i tre obiettivi strategici della fondazione.

Scarica qui la sintesi del documento di programmazione pluriennale 2023-2025 di Fondazione Cariverona

Nella seduta del 28 ottobre scorso, il consiglio generale di Fondazione Cariverona ha approvato il documento di programmazione pluriennale 2023-2025. Ancorando la propria azione ai tre obiettivi strategici che già avevano connotato il triennio 2020-2022, il consiglio generale ha proposto nuovi approcci e modelli di intervento, integrando l'erogazione di risorse economiche con percorsi di rafforzamento delle competenze, calibrando la promozione di innovazione e sperimentazione con l’attenzione riservata anche a percorsi di consolidamento e diffusione di buone pratiche.

Per il triennio 2023-2025, sulla base delle analisi sviluppate sulla redditività del portafoglio in essere, l'obiettivo erogativo complessivo è pari a 60 milioni di euro (circa 20 milioni all’anno). «Il nuovo documento rafforza la coraggiosa visione per obiettivi espressa nel precedente triennio, tracciando un percorso di continuità che propone linee di azione focalizzate alla generazione del cambiamento - ha sottolinea durante la presentazione Alessandro Mazzucco, presidente di Fondazione Cariverona - Dobbiamo anche essere in grado di orientare le nostre attività coerentemente alla programmazione europea e agli obiettivi di sviluppo sostenibile dell’agenda 2030, agendo in un contesto su cui gravano molteplici fattori macroeconomici che si vanno a sommare agli sviluppi sanitari della pandemia da Covid-19. Sono oggettive difficoltà che non dovranno però costituire un alibi per rallentare il processo di innovazione attivato da fondazione nelle nostre comunità».

Tre gli obiettivi distinti, connotati da una forte integrazione, attraverso politiche ed interventi di sviluppo territoriale sostenibile che, mettendo al centro le giovani generazioni, rappresentano la sfida su cui si concentra l’impegno della Fondazione. Il primo è affrontare la sfida degli evidenti cambiamenti climatici in atto attraverso la protezione, la cura dell'ambiente e valorizzazione dei territori. Il secondo obiettivo è l'attivazione di percorsi necessari ad avviare nuove professioni. E il terzo è la promozione di comunità inclusive e coese attraverso l'innovazione sociale, il benessere e la qualità della vita.

Per il prossimo anno, le stime formulate sulla base dei dati al 30 settembre 2022 confermano risorse per complessivi 20 milioni di euro, che salgono a 24,2 milioni di euro se si computano anche le somme derivanti dal credito di imposta.

Nello specifico le risorse disponibili sono destinate: ai tre obiettivi strategici per complessivi 14 milioni di euro (70% del totale disponibile); a progetti pluriennali e ricorrenti per complessivi 3,7 milioni di euro; e ad altri stanziamenti per complessivi 2,3 milioni di euro (11,5% del totale disponibile).

Infine, il presidente Mazzucco ha presentato anche il nuovo bando Costruire Futuro. La finalità del bando è quella di selezionare un numero limitato di partenariati misti, pubblico-privati, con i quali attivare percorsi di capacity building, supporto specialistico e accompagnamento all’elaborazione di programmazioni e di progettazioni strategiche territoriali, attraverso pratiche innovative di policy design.

Il bando si articola in fasi successive con una tempistica di gestione che si estende da novembre 2022 a settembre 2023 giungendo ad individuare e concretamente sostenere alcuni interventi coerenti con le strategie di sviluppo sostenibile delineate in corso d'opera.