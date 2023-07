Fondazione Cariverona ha nominato Fabio Poli nuovo consigliere generale

Il consiglio generale di Fondazione Cariverona ha proceduto alla nomina del professor Fabio Giuseppe Poli come nuovo consigliere generale, su designazione del Comune di Verona.

Laureato in giurisprudenza, è attualmente presidente del corso di laurea triennale in scienze motorie all'università San Raffaele di Roma. Nello stesso ateneo riveste anche l’incarico di docente di management del calcio e di docente di organizzazione aziendale e diritto dello sport. È direttore organizzativo dell'associazione italiana calciatori e segretario generale della Aic onlus. È stato consigliere delegato del sindaco per la qualità della vita e il benessere dei cittadini del Comune di Bari. Impegnato nella promozione del territorio, ha partecipato alle attività del comitato di candidatura "Vicenza città europea per lo sport 2017" e ai relativi eventi dell’anno di candidatura.

Il Presidente Alessandro Mazzucco ha dichiarato: «Tutti gli organi di governo di Fondazione Cariverona sono costantemente impegnati nell'azione istituzionale a beneficio e per lo sviluppo dei territori».