Scontro tra vertici di Fondazione Arena, primo atto (interlocutorio) in tribunale

Ancora tutto in sospeso, almeno fino al prossimo 30 settembre. La diatriba tra il presidente e la sovrintendente di Fondazione Arena non è stata risolta l'altro ieri, 19 luglio, dal Tribunale delle Imprese di Venezia. La causa è stata discussa, ma il giudice ha emesso un provvedimento interlocutorio con cui ha chiesto delle dettagliate motivazioni al presidente di Fondazione Arena e sindaco di Verona Damiano Tommasi. Il giudice ha dato appunto tempo fino al 30 settembre per spiegare le ragioni che hanno spinto Tommasi a non ricorrere all'Avvocatura dello Stato e di incaricare quindi l'avvocato Lamberto Lambertini. Dell'oggetto della causa se ne riparlerà dunque tra più di due mesi.

E l'oggetto della causa è l'impugnazione della delibera con cui la sovrintendente di Fondazione Arena Cecilia Gasdia ha nominato il nuovo cda di Arena di Verona, società controllata da Fondazione Arena ed incaricata di gestire gli eventi extra-lirici nell'anfiteatro di Piazza Bra. Per Tommasi, quella nomina è illegittima e per questo si è rivolto al Tribunale delle Imprese di Venezia.

L'impugnazione, però, è stata fatta attraverso l'avvocato Lambertini e non tramite l'Avvocatura dello Stato. Una decisione che il giudice ha chiesto di motivare e che potrebbe non essere inammissibile. «Il giudice - ha spiegato Tommasi - ritiene applicabile l'istituto della conferma dell'eventuale difetto di rappresentanza al fine di garantire che l'accesso alla giustizia sia il più libero e agile possibile. Pertanto, superate le eccezioni preliminari il processo potrà svilupparsi sul tema centrale della valutazione della legittimità o meno della delibera impugnata e conseguentemente delle nomine con essa effettuate».