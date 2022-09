Fondazione Arena, Tommasi incontra sindacati: «Fondamentale dialogo con i lavoratori»

Hanno discusso di come è andata la stagione lirica areniana di questa estate ed hanno posto le basi per quella del centenario che si festeggerà il prossimo anno. Ieri pomeriggio, 12 settembre, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha incontrato a Palazzo Barbieri i rappresentanti dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl e Uilcom Uil di Fondazione Arena di Verona. Una riunione che ha soddisfatto i delegati dei lavoratori, contenti per essere stati accolti e ascoltati dal primo cittadino, con cui intendono programmare un rilancio qualitativo del festival.

Tommasi ha condiviso con i sindacati alcune riflessioni utili all'appuntamento del Consiglio di Indirizzo in programma nei prossimi giorni. «Ritengo che sia fondamentale il dialogo con i lavoratori - ha poi commentato il sindaco - Nell'incontro abbiamo affrontato alcune criticità da tenere in considerazione per l'organizzazione del centenario del Festival, in calendario il prossimo 2023. L'impegno è rivolto a dar vita ad un rapporto costruttivo tra dirigenza, maestranze ed rsu per arrivare con la giusta prospettiva alla programmazione di un cartellone che si rivelerà di storica importanza».