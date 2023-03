Fondazione Arena. I sindacati chiedono un Consiglio comunale straordinario per discutere la situazione

Una richiesta al presidente del Consiglio comunale di Verona, al sindaco di Verona e a «tutte/i le/i capigruppo di convocare un Consiglio comunale straordinario per discutere la situazione di Fondazione Arena di Verona» è stata inoltrata sabato dalle segreterie provinciali dei sindacati Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil, Fials.

Il clima attorno all'ente lirico è ancora rovente dopo la conferma di Cecilia Gasdia da parte del CdI avvenuta ad inizio marzo, con soli 4 voti favorevoli su 7. Contrari i membri in quota al Comune di Verona, partendo dal sindaco Damiano Tommasi, presidente del Consiglio di Indirizzo, che avrebbe voluto utilizzare un metodo ritenuto più trasparente e meritocratico per indivuare il nome da proporre al Ministero, lanciando un bando per raccogliere le manifestazioni d'interesse e scegliere così il profilo migliore. I soci privati però hanno rifiutato tale ipotesi, adducendo a problemi relativi ai tempi troppo stretti, convergendo poi la propria scelta sulla sovrintendente uscente e scartando quindi le altre due ipotesi proposte.

«La spaccatura registrata nei giorni scorsi nel Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena, che ha portato al rinnovo della carica a sovrintendente della professoressa Cecilia Gasdia senza l’unanimità, è infatti fonte di grande preoccupazione non soltanto per le organizzazioni sindacali ma anche per lavoratrici e lavoratori. L’importanza del Festival Areniano 2023, però, richiede la massima coesione tra l’amministrazione comunale, tutti i soci, i vertici aziendali e le organizzazioni sindacali». Questo il pensiero delle sigle sindacali per la situazione dell'ente lirico, che si appresta a vivere la stagione del centenario.

«Per Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal non è ammissibile che la vigilia del Festival, evento importantissimo per l’intero territorio veronese anche perché produce grandi vantaggi economici per diverse categorie, sia caratterizzato da un clima eccessivamente teso e soprattutto preoccupa molto la totale mancanza di armonia all’interno della Fondazione (elemento fondamentale per la buona riuscita del Festival).

Si ritiene indispensabile quindi, ricercare soluzioni che consentano di ripristinare un clima sereno e costruttivo perché gli eventuali problemi nel corso del Festival 2023 potrebbero avere da un lato pesanti ripercussioni sui livelli occupazionali e salariali di lavoratrici e lavoratori (situazione già vissuta qualche anno fa) e dall’altro ricadute negative anche sul Consiglio di Indirizzo, sui vertici di Fondazione Arena di Verona e sulla classe politica locale e nazionale.

Si auspica quindi che la richiesta inviata dalle segreterie Slc Cgil, Fistel Cisl, Uilcom Uil e Fials Cisal venga accolta e che il Consiglio Comunale possa, in maniera trasparente e scrupoloso, analizzare e discutere la situazione, le possibili ricadute ma soprattutto trovare soluzioni che possano scongiurare lo scenario peggiore».