Comune di Verona e Fondazione Arena, ancora nervosismo e dialogo a distanza

Su Fondazione Arena, il sindaco Damiano Tommasi e la sovrintendente Cecilia Gasdia dichiarano di voler tornare a dialogare, ma per ora si parlano pubblicamente solo attraverso interviste sui giornali. Ed alcuni messaggi che provengono da una parte della maggioranza non aiutano a rasserenare il clima.

Un clima teso dopo la riconferma di Gasdia nel ruolo di sovrintendente, contro il volere del Comune di Verona, e diventato burrascoso con la scelta di Gasdia di prendersi anche la presidenza di Arena di Verona srl, la società che gestisce gli eventi non lirici nell'anfiteatro di Piazza Bra. Per arrivare a un chiarimento era stato convocato un consiglio comunale straordinario a cui la sovrintendente di Fondazione Arena non ha potuto partecipare. E il risultato è stato un ulteriore peggioramento dei rapporti tra Comune di Verona e Fondazione Arena. Gasdia, infatti, ha giudicato irrispettose e scorrette alcune parole pronunciate durante il consiglio. Parole che avrebbero arrecato un danno di immagine a Fondazione Arena. Accuse che l'assessore Michele Bertucco e la consigliera comunale Jessica Cugini hanno rispedito a Gasdia. «Il cambio di assetto di Arena di Verona srl, senza alcun preavviso al presidente di Fondazione Arena e sindaco della città Damiano Tommasi e senza alcun passaggio nel Consiglio di Indirizzo dell'ente lirico è una grave lesione di rispetto e correttezza - hanno dichiarato Bertucco e Cugini - Quello è stato un grave danno di immagine. Danno che per altro segue al suo incarico, avvenuto contro la volontà di quello che è il rappresentante della città, oltre che il presidente della Fondazione. Nomina, la sua, avvenuta senza unanimità, giocando una partita che non ha tenuto conto del bene della città e delle richieste dei sindacati. Nomina che ha risposto a dinamiche lontane da Verona, che hanno a che fare con le forze politiche che siedono oggi al governo e con rappresentanti che giocano su più tavoli. Per un confronto su Fondazione Arena non vi è sede più opportuna del consiglio comunale di Verona. È qui che la sovrintendente Gasdia doveva venire a riferire del proprio operato. Operato messo in discussione in primis dalle organizzazioni sindacali che, con preoccupazione, ne avevano chiesto la convocazione».

Ma stando alle parole contenute in un'intervista rilasciata a L'Arena, Cecilia Gasdia è pronta a dialogare. Le servono però risposte urgenti dal sindaco Tommasi. Risposte sulla stagione lirica del prossimo anno, che deve essere approvata con largo anticipo per essere organizzata al meglio. E risposte anche sull'extra-lirica, la cui gestione è stata presa in mano da Gasdia perché secondo la sovrintendente non si poteva più attendere oltre. Una scelta che lei ha definito legittima e che sarebbe passata al vaglio del Consiglio di Indirizzo di Fondazione Arena, se il sindaco lo avesse convocato.

E sul rapporto con dipendenti e sindacati, Gasdia ha dichiarato di aver stretto più accordi lei con i sindacati di quanti ne abbiamo stretti i sovrintendenti degli ultimi trent'anni. Inoltre, la maggior parte di quel centinaio di cause fatte dai lavoratori contro Fondazione Arena si sarebbero tutte concluse con una vittoria dell'ente lirico.

E Tommasi ha scelto sempre le pagine de L'Arena per replicare a Gasdia, ribadendo la volontà espressa dal consiglio comunale. Quindi la sovrintendente di Fondazione Arena dovrà passare necessariamente dall'aula di Palazzo Barbieri. La visione del sindaco sembra inoltre al momento poco positiva. Secondo Tommasi, all'interno di Fondazione Arena non c'è quel gioco di squadra che al contrario è stato riscontrato in Veronafiere.