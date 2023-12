Fondazione Arena, un'idea per un dono da mettere sotto l'albero: prezzi speciali per la stagione lirica 2024

Fondazione Arena di Verona si prepara alle festività natalizie e pensa ai doni da mettere sotto l’albero. Fino al 7 gennaio, sarà possibile acquistare i biglietti per l’Opera Festival 2024 a tariffe speciali, con data aperta. La magia dell’Arena diventa un regalo per amici e familiari, che potranno scegliere una serata a loro piacimento tra i 7 titoli d’opera in programma dall’8 giugno al 7 settembre 2024. Turandot, Tosca e La Bohème di Giacomo Puccini, Carmen di Georges Bizet, Il Barbiere di Siviglia di Gioachino Rossini e Aida di Giuseppe Verdi, in due diverse produzioni: Aida firmata da Stefano Poda, una nuova produzione del 2023, titolo inaugurale del 100° Festival, e Aida 1913 nel classico allestimento rievocativo curato da Gianfranco de Bosio.

Il biglietto regalo, non nominativo, sarà Open Ticket, ossia a data aperta, singolo o di coppia. Il destinatario del dono, quindi, potrà decidere in qualsiasi momento cosa vedere e quando, scegliendo tra più date ad esclusione della Serata Inaugurale del Festival 2024, le Prime di ciascun titolo e i Gala.

Sul sito web dell’Arena di Verona, al link https://www.arena.it/it/arena-di-verona/arena-natale, è possibile scegliere la tipologia di biglietto. Una volta completato l'acquisto, via e-mail arriverà il biglietto in formato PDF. Il destinatario del regalo potrà scegliere in qualsiasi momento che spettacolo vedere, contattando il call center dell’Arena al numero 045 8005151 oppure online, attraverso il sito web. Inoltre, sempre fino al 7 gennaio, c’è la possibilità di approfittare dell’Early Booking: una tariffa promozionale valida su alcuni settori di posto.