Fondazione Arena, approvati i calendari dell'Opera Festival 2024 e 2025

La Fondazione Arena di Verona è passata dal non avere ancora una programmazione definitiva per l'estate lirica del 2024, ad avere una programmazione non solo per la prossima estate ma anche per quella successiva. Merito dell'accordo trovato ieri, 1 agosto, dal consiglio di indirizzo della fondazione riunitosi «in un clima disteso», come affermato al termine della seduta dal sindaco di Verona Damiano Tommasi.

E non era scontato che il clima fosse davvero disteso. I disaccordi tra Tommasi e la sovrintendente Cecilia Gasdia non sono stati ancora appianati e in più i sindacati avevano espresso l'apprensione dei lavoratori per il ritardo nella calendarizzazione dell'Arena Opera Festival 2024. Ma il consiglio di indirizzo di Fondazione Arena è riuscito ad andare oltre i propri dissidi interni e a «raggiungere l'unanimità sulla delibera riguardante i calendari dell'Opera, cosa che non avveniva da tempo», ha messo in luce Tommasi.

Fondazione Arena di Verona ha dunque le date sia per il festival lirico del 2024, sia per quello del 2025 e questo permetterà di programmare anche la forza lavoro necessaria per mettere in scena i vari spettacoli, dando maggiori certezze ai lavoratori stagionali. Ma per Tommasi è stato positivo anche che «alcune delle indicazioni suggerite dall'amministrazione siano state accolte», mentre altre sono state discusse.

I calendari dei prossimi festival non saranno resi noti subito, ma molto probabilmente si tratterà di stagioni con qualche spettacolo in meno e senza sovrapposizioni con altri grandi eventi in città.