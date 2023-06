«In questa situazione non è possibile per il Magalini dare tutti i servizi»

Sensibilizzare la popolazione e tenere alta l'attenzione sull'ospedale di Villafranca. Con questi scopi, il comitato a difesa del Magalini ha chiamato in strada i cittadini per una manifestazione itinerante, organizzata per sabato 10 giugno. Con piccole campane, tamburi e cartelli, i partecipanti sono partiti da Piazza Giovanni XXIII ed hanno attraversato Corso Vittorio Emanuele II, raggiungendo l'ospedale dopo aver girato attorno al castello. Hanno gridato, hanno cantato, hanno anche ballato, ma soprattutto hanno sottolineato i problemi che da tempo ormai affliggono il Magalini.

Problemi che sono stati elencati da Cristina Ceriani, presidente del comitato a difesa del Magalini, affiancata dal suo vice Vincenzo Tinelli. «Oggi l'ospedale può continuare ad essere operativo anche grazie ai gettonisti e alle cooperative - ha detto Ceriani - E allo stesso tempo c’è una disparità di trattamento anche economico con i medici strutturati. Le schede regionali del 2019 non sono mai state del tutto attuate. Neurologia e pneumologia sono in sofferenza e il nostro timore è che spariscano dall'ospedale. La procreazione medicalmente assistita non è mai decollata. A giugno è stato sospeso il percorso veloce pediatrico al pronto soccorso. Vuol dire che i genitori con i loro bimbi verranno accolti nel pronto soccorso e messi in fila a seconda del codice in stanze non adeguate e magari vicino a pazienti sofferenti e politraumatizzati. Da 11 pediatri che c’erano all’inaugurazione ora sono rimasti in 3 con l’ausilio di alcuni gettonisti. È chiaro che in questa situazione non è possibile dare tutti i servizi. Ci chiediamo perché i giovani pediatri, che pur ci sono nelle graduatorie dopo aver fatto i concorsi, non scelgano di venire a Villafranca. Il mantra che ci viene sempre detto è che mancano i medici, ma allora perché in certe strutture private convenzionate ci sono?».

Infine, Ceriani, nel ribadire il successo della manifestazione di sabato scorso, ha voluto ringraziare i rappresentanti istituzionali che hanno scelto di partecipare, rimarcando l'assenza del sindaco di Villanfranca Roberto Dall'Oca e dei suoi colleghi dei comuni vicini. «Ci chiediamo se un ospedale che ha delle grosse difficoltà in questa fase post-Covid non meriti l'attenzione dei primi cittadini».

Presente invece la consigliera regionale del Partito Democratica Anna Maria Bigon che ha chiesto alla Regione di investire sul Magalini. «Investire sulla sanità di prossimità significa investire sulle persone, sul rapporto di una comunità con il suo ospedale - ha commentato Bigon - Il Magalini deve diventare un polo importante, ma serve l'intervento della Regione».