Un "fiume di neve" scende da un canalone del Baldo: le immagini spettacolari

Impressionante "ma non raro" lo hanno definito i colleghi di TrentoToday ed effettivamente il video del "fiume di neve" apparso in questi giorni sul web lascia senza parole.

Il filmato è stato pubblicato sul gruppo Facebook "Amici del Baldo" ed è attribuito ad un uomo di Negrar, M.T..

Il luogo in cui è stato girato il video viene indicato nella zona tra canalone Osanna e cima Pettorina, in territorio scaligero, sul versante che scende verso la Valle dell'Adige: con le temperature in rialzo e la neve caduta a più riprese già dai primi giorni dell'anno, si possono verificare distacchi anche imponenti lungo i canaloni più ripidi delle montagne a media quota.

E proprio la catena che separa le province di Verona e Trento è ricca di questi "canaloni perfetti", come li definisce TrentoToday, ovvero con una pendenza continua e soprattutto liberi da vegetazione o sporgenze rocciose.