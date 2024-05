Al Parco Giardino Sigurtà fioriture ed eventi imperdibili nel mese di giugno

Un viale con migliaia di rose rifiorenti, centinaia di ninfee e fior di loto che abbelliscono gli specchi d’acqua, un magnifico Labirinto di tassi, panorami e soffici manti erbosi. Questo e molto altro è il tesoro del Parco Giardino Sigurtà, uno degli angoli verdi più apprezzati al mondo.

I 60 ettari di superficie del Parco nei mesi di maggio e giugno sono il palcoscenico naturale per le rose in fiore Queen Elizabeth e Hybrid Polyanta & Floribunda sul viale ormai conosciuto che conduce con lo sguardo al castello Scaligero di Valeggio sul Mincio, per le centinaia di leggiadre ninfee che con i petali multicolore disegnano un quadro floreale nei Giardini Acquatici che ricorda le tele dei maestri impressionisti, per i fior di loto, sacri a Buddha, che si mostrano in tutta la loro bellezza ed eleganza nelle vasche a loro dedicate, caratterizzati dalle larghe foglie impermeabili.

E poi raggiungendo la sommità della collina si snodano maestosi percorsi viola disegnanti dagli allium, dalla forma sferica e molto scenografica, mentre le peonie sono celebri per la fioritura morbida, maestosa e profumata: si incontrano alle spalle dell’Eremo (suggestivo tempietto in stile neogotico) e si mostrano nei colori del rosa, rosso e porpora. Originarie della Cina, al Giardino Sigurtà vi sono le varietà erbacea e arbustiva e parte di questo spettacolo è frutto di una ricerca in terra francese da parte del proprietario del Parco, Giuseppe Sigurtà.

Il calendario degli appuntamenti:

Domenica 9 giugno, Giornata dei Bambini - Finisce la scuola e cosa c'è di più entusiasmante che divertirsi con giochi, show e animazione dedicati ai più piccoli in un parco enorme? In questa giornata speciale, il divertimento sarà assicurato!

Giugno e luglio, Natura e Salute - Nelle serate estive, con il Parco chiuso al pubblico, 9 appuntamenti dedicati al benessere con lezioni di yoga e di pilates. L'idea di creare questo ciclo di incontri nasce 11 anni fa e si è consolidato nel tempo poiché coniuga la rigogliosa natura estiva del Parco con la voglia di star bene. Le lezioni di yoga si terranno il 5, 12, 19 e 26 giugno e il 3 e 10 luglio. Le lezioni di pilates si terranno il 6 e il 20 giugno e il 4 luglio.

Il Parco Giardino Sigurtà è aperto tutti i giorni fino al 10 novembre ed è un tesoro verde che accoglie favolose fioriture stagionali, un magnifico Labirinto, tappeti erbosi sconfinati e innumerevoli punti di interesse storico e culturale. Vicino alle città di Verona e Mantova, dista solo 8 km dal Lago di Benaco e si estende su due colline moreniche. La sua storia risale al 1407 e per questo nel Parco abitano alberi secolari come la Grande Quercia, bossi secolari, metasequoie e ginkgo Biloba. Per saperne di più sul Parco e sugli eventi: https://www.sigurta.it/welcome.