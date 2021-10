«Ponti accessibili solo con il Green Pass»: finti divieti affissi nella notte a Verona

«Questa sera sono stati affissi in molte zone della città questi cartelli. Sono assolutamente falsi e privi di fondamento. Saranno fatti gli opportuni accertamenti per individuare i responsabili di questa grave azione».

È il messaggio pubblicato su Facebook dal sindaco di Verona, Federico Sboarina, dopo che nella tarda serata di giovedì sono stati affissi in giro per la città dei cartelli sui cui veniva riportato il divieto di accedere a Ponte Pietra, Ponte Navi e Ponte di Castelvecchio a chi non è in possesso del Green Pass. Sui manifesti, ovviamente falsi, è riportata anche la "firma" del Comune di Verona, ecco dunque il perché dell'intervento del primo cittadino utile a chiarire la vicenda, sulla quale cercherà di fare luce la Polizia locale, per risalire agli autori.