Scrivere per Amore, annunciati i tre finalisti. Per la prima volta c'è un graphic novel

L'appuntamento è a Verona per il prossimo 23 ottobre, quando si terrà la finale di Scrivere per Amore. Tre gli autori che si possono aggiudicare il premio grazie alle loro opere sull'amore. I tre finalisti sono: Elena Loewenthal con La carezza, edito da La nave di Teseo; Catena Fiorello Galeano, con Amuri, edito da Giunti; e Jordi Lafebre con il graphic novel Nonostante tutto, edito da Bao.

È la prima volta che Scrivere per Amore ha in finale un graphic novel ma la la giuria non ha avuto dubbi: Nonostante tutto è un'appassionante storia d'amore, da leggere a ritroso, con un originale meccanismo narrativo che racconta l'inesauribile sentimento che lega i protagonisti Ana e Zeno attraversando le loro vite per vari decenni, lungo i destini che li hanno condotti per strade differenti.

Elena Loewenthal, a proposito del suo romanzo, ci parla del tempo. «Il mio libro racconta una storia d’amore che sfida il tempo e lo spazio, che si nutre di un’assenza lunga vent’anni che è come lo spazio bianco di una pagina fra una parola e l’altra. È una storia d’amore che assomiglia da vicino alle pagine di un libro antico».

Catena Fiorello Galeano con Amuri compie invece un viaggio nella sua Sicilia, fino all’isola di Alicudi, che con il suo panorama aspro, i colori e gli odori del mare ri-accoglie la protagonista nel mondo favoloso della sua infanzia per ricordarle che l’amore vero, anche quando è perduto, può ancora fare del bene.

L’appuntamento con i finalisti in Sala Maffeiana del Teatro Filarmonico è alle 21 e concluderà il festival che dal 20 al 23 ottobre vedrà numerosi ospiti a Verona, per parlare dell’amore, da Nadia Fusini a Chiara Rapaccini, da Davide Rondoni a Vera Gheno, da Marco Albino Ferrari, a Paola Barbato e Matteo Bussola. Tutti gli appuntamenti sono prenotabili nel programma 2021 sul sito www.premioscrivereperamore.it.