Maria Tomba "pazzeska" nella finale di X Factor, ma è solo quarta

Niente vittoria nella finale di X Factor per Maria Tomba. La giovane veronese ha chiuso al quarto posto nell'edizione numero 17 del talent show e tornerà ad esibirsi con gli altri finalisti nella festa di Capodanno che sarà organizzata in Piazza Bra a Verona.

Quella di ieri, 7 dicembre, non è stata dunque l'ultima serata in cui hanno cantato insieme i quattro finalisti di X Factor. Sarafine, Il Solito Dandy, Stunt Pilots e Maria Tomba saranno protagonisti anche nella notte di San Silvestro in cui Rtl 102.5 farà ballare tutta Verona. Lo ha annunciato durante la finale, la conduttrice di X Factor Francesca Michielin. Quello di ieri è stato dunque solo un arrivederci per i quarto artisti che si sono dati battaglia per la vittoria finale.

Vittoria che è andata a Sarafine, mentre la veronese Maria Tomba si è dovuta accontentare di un quarto posto, al termine comunque di un percorso che ha messo in luce molte delle sue qualità artistiche. Gli Stunt Piliots, unico gruppo ad arrivare in finale, hanno chiuso al secondo posto. Terza piazza per Il Solito Dandy.

La finale si è sviluppata in tre prove. Nella prima, i finalisti hanno cantato un medley delle loro migliori interpretazioni viste ad X Factor e Maria Tomba ha riproposto Sono un ribelle mamma, You shook me all night long e Always. Una «esibizione intensa» per il giudice Dargen D'Amico, e molto positivi anche i commenti di Ambra Angiolini (che ha detto: «Tu sei l'X Factor») e di Fedez, che ha eletto Maria Tomba a «spirito guida di questa edizione» di X Factor.

La seconda prova è stata quella dei duetti e Maria Tomba ha potuto dividere il palco con Myss Keta per il brano Pazzeska. «Abbiamo percepito il feeling da quando siamo entrate in studio insieme e ci siamo messe a parlare. Siamo pazze e pazzesche insieme», ha commentato Myss Keta.

Infine è stata la volta degli inediti e di Crush la canzone con cui Maria Tomba ha concluso la sua edizione di X Factor prima della proclamazione della classifica finale.