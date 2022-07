Nuova filovia di Verona, istruttoria in corso: costi aumentati di 12 milioni di euro

Il ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili sta effettuando un'attività istruttoria sulla perizia di variante presentata nel novembre 2021 dal Comune di Verona, in merito alla realizzazione del progetto di un sistema filoviario a sostituzione della linea di tranvia San Michele-Stazione Fs-Stadio. L'attività istruttoria, riferisce l'agenzia Dire, è finalizzata alla richiesta di incremento del contributo Cipess, in virtù di un aumento dei costi per 12 milioni di euro, e all'eventuale emissione del nulla osta tecnico per la sicurezza. Lo spiega il ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili, Enrico Giovannini, rispondendo ad una interrogazione del senatore Vincenzo D'Arienzo (Pd), scaturita dalla decisione di Palazzo Barbieri di sottoscrivere il 4 gennaio 2021 un atto di transazione con l'associazione temporanea di imprese vincitrice dell'appalto per i lavori, disponendo la ripresa delle attività interrotte dopo che il soggetto attuatore Amt aveva risolto il contratto di affidamento dei lavori a causa di gravi e reiterati inadempimenti.

Nel disporre la ripresa dei lavori, l'atto di transazione prevede una perizia di variante, che ha poi appurato un aumento dei costi per 12 milioni e posticipato il completamento dell'intervento all'8 febbraio 2024. Posto che questa è la data fissata per la fine dei lavori, «alla data del 30 aprile 2022, sono stati contabilizzati lavori, forniture e progettazione per 12.063.064 euro, a fronte di un costo complessivo aggiornato pari a 154.993.022 euro», spiega Giovannini nella risposta visionata dalla Dire. E visto il nuovo costo, alzatosi appunto a 154,9 milioni abbondanti, il contributo statale dovrebbe arrivare a 92.995.813 euro. La quota a carico del soggetto attuatore è invece di 61.997.209 euro. Per valutare eventuali iniziative come la nomina di un commissario ad acta richiesta da D'Arienzo, quindi, sarà necessario attendere la conclusione dell'istruttoria, conclude Giovannini.