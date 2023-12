Filovia, varate prime travi del nuovo ponte di Via Città di Nimes

Ieri, 20 dicembre, il sindaco di Verona Damiano Tommasi ha potuto constatare con i suoi occhi che tutto sta procedendo come da cronoprogramma nel grande cantiere per il filobus in Via Città di Nimes. Il primo cittadino ha eseguito un sopralluogo durante il quale è stata illustrata una nuova fase dei lavori.

La novità è stata l'arrivo l'altra notte delle prime otto travi del ponte che sorgerà in Via Città di Nimes e su cui transiteranno soltanto i mezzi del trasporto pubblico locale quando l’opera sarà terminata. E ieri è avvenuto il varo delle travi, una passaggio fondamentale per procedere alla posa dalla prima parte dell’infrastruttura e trasferire la viabilità sull'altra metà della carreggiata.

Inoltre, sono stati già eseguiti gli scavi sul lato di Porta Nuova, i quali non hanno evidenziato ritrovamenti archeologici. Nel mese di gennaio sono previste le medesime operazioni, specularmente, sul lato di Porta Palio. E la data di fine lavori rimane fissata al prossimo 31 marzo.

Sul fronte viabilità è in atto uno studio che fornirà numeri e dati sulla base dei quali si deciderà come meglio definire la circolazione una volta terminato il cantiere. Sul nuovo ponte non potranno passare le auto private, che invece potranno passare nella galleria sottostante. Sopra la galleria, il traffico sarà riservato esclusivamente al transito dei mezzi di trasporto pubblico, filovia compresa, e alla mobilità dolce. Da qui la necessità di rivedere la viabilità delle arterie limitrofe, che sarà appunto valutata sui risultati dello studio in atto.

«I lavori procedono per essere conclusi come da programma nei tempi previsti - ha detto il sindaco Tommasi - Ringrazio tutti coloro che si stanno adoperando per l’avanzamento del cantiere, la società appaltatrice, le squadre di lavoro, la polizia locale impegnata quotidianamente sul cantiere e i veronesi che si sono adattati al cambiamento. È lo sforzo di tutti che porta al risultato. Cambiare abitudini e mezzi di trasporto è parte di quel pezzetto di strada che ciascuno può fare per avere un’opera che aiuterà la mobilità, la fruizione dei mezzi pubblici e la velocità di spostamento all’interno della città. Il lavoro svolto è importante e molto ancora è da fare; il rispetto del cronoprogramma è un’ulteriore bella notizia che ci fa essere ottimisti per il futuro».

Cosa succederà su Via Città di Nimes a cantiere ultimato lo ha spiegato durante il sopralluogo il presidente di Amt3 Giuseppe Mazza. «Il ponte sarà riservato solo ai mezzi pubblici e interdetto invece al traffico privato. Il 2024 sarà dedicato alla realizzazione della linea di prova che consentirà i collaudi da parte del Ministero dei mezzi di prova nel tratto Genovesa-Stazione Porta Nuova. L'obiettivo resta quello di avere la filovia in strada nel 2026».

E sui dati del traffico è intervenuto il comandante della polizia locale Luigi Altamura: «La situazione è progressivamente migliorata con il passare delle settimane e dei mesi, come dimostrano i dati che vengono costantemente raccolti e monitorati dalla centrale operativa del traffico. Il trasporto pubblico ha progressivamente ridotto i muniti di ritardo, che non supera mai i 10 minuti nelle linee di punta. Ciò grazie anche ai semafori intelligenti e alla presenza del personale, sempre presente in zona cantiere al mattino e nel tardo pomeriggio per gestire la viabilità nelle ore più critiche».