Filobus, pronti a partire i lavori nella zona di San Michele e in Borgo Venezia

Prenderà il via giovedì 13 aprile in via Fedeli, nel quartiere di San Michele a Verona, il nuovo cantiere nell'ambito dei lavori per la realizzazione del filobus.

Da AMT3 spiegano che l'intervento interessa il rifacimento del canale stradale filoviario della corsia in direzione Est. Lungo la tratta verrà dunque istituito il senso unico verso il centro storico, dall'intersezione di via Fedeli e via Caperle fino all’incrocio con via Belluzzo.

Operazioni che andranno avanti per circa un paio di mesi con modifiche alla sosta, che sarà vietata su entrambi i lati in via Fedeli, Caperle e Carlotti. In quest'ultima verrà poi istituito il divieto di transito, compreso tra l'incrocio tra via Unità d'Italia e via Fedeli. Al fine di garantire la sicurezza stradale, è poi previsto l'istituzione del limite massimo di velocità che sarà fissato a 30 km/h.

BORGO VENEZIA - Contestualmente a San Michele, viene cantierizzata anche Via della Corte, in Borgo Venezia: i lavori che interessano quella zona dureranno 3 giorni e prevedono il rifacimento della pavimentazione sulla corsia che da via del Capitel va fino all’intersezione con via Montorio.

«Le cose vanno per il verso giusto perché giorno dopo giorno aggiungiamo un tassello che ci consentirà di completare il puzzle della filovia - spiega il presidente di AMT3 Giuseppe Mazza -. L’avvio del cantiere di via Fedeli combacia con l’arrivo della seconda perforatrice per pali di fondazione a Città di Nimes, laddove stiamo accelerando per provare a terminare i lavori in anticipo rispetto alla tabella di marcia. Ora che BEI ha garantito la totale bancabilità dell’opera, procediamo nella consapevolezza di una visione d’insieme importante per una programmazione all’insegna del buon senso e dell’ascolto delle esigenze del territorio».

«I cantieri proseguono con continuità e siamo impegnati per assicurare a cittadini e cittadine il minor disagio possibile - sottolinea l’assessore alla Mobilità e Traffico Tommaso Ferrari -. Ricordo che la mappa dei cantieri aperti, con la possibilità di visionare le modifiche alla viabilità e tutti i dettagli sui percorsi alternativi, è a disposizione sul portale web filoviaverona.it».