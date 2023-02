Filobus di Verona, il Cipess sblocca il progetto. Zaia: «Promessa mantenuta»

«Qualche settimana fa avevo promesso che il progetto del filobus di Verona avrebbe fatto passi avanti: oggi posso dire che la promessa è stata mantenuta. Ringrazio l’esecutivo: la concretezza e la celerità dimostrate sono dei bei segnali di efficienza e di grande attenzione riservata al Veneto, che ha delle emergenze infrastrutturali che sono state affrontate assolutamente con il piglio giusto».

Sono le parole del presidente della Regione Luca Zaia, in merito all'approvazione avvenuta mercoledì dal parte del Cipess (Comitato interministeriale per la programmazione economica e lo sviluppo sostenibile) del provvedimento che sblocca i lavori del sistema filoviario di Verona. Da Palazzo Balbi specificano che l'importo complessivo dei lavori ammonta a circa 92,4 milioni di euro, per una durata complessiva di 33 mesi circa.

Alla fine del mese di dicembre, era stato lo stesso comitato a rimandare la decisione per chiedere chiarimenti tecnici, dando anche il via ad una serie di polemiche.

«Oggi si sblocca finalmente un’opera che ha avuto un lungo iter e che, una volta realizzata, vedrà una nuova infrastruttura di trasporto pubblico di massa utile alla città e non solo. Il Governo ha dimostrato ancora una volta estrema concretezza e vicinanza al territorio del Veneto», ha concluso Zaia.