Le storie de 'na olta diventano libro ed audioracconti grazie all'associazione "Veronesi nel Mondo"

l filò in versione 3.0, con tanto di audioracconto da ascoltare in ogni dove e ogni quando. Si chiama "Te conto 'na storia" l'ultima iniziativa dell'associazione Veronesi nel Mondo, un piccolo libretto illustrato che raccoglie racconti ispirati a quelli tramandati dai nostri nonni e bisnonni, molti dei quali in dialetto. Aneddoti, curiosità e caretteristiche di un tempo ormai passato ma che restano elementi di identità per tutta la comunità. Un legame tra cittadini e territorio che l'associazione coltiva con impegno e dedizione, convinta dell'importanza di mantenere costantemente vivo il contatto con i veronesi che vivono in altri Paesi. La pubblicazione sarà caricata oggi nei canali social dell'Associazione, consultabile da tutti e a breve ascoltabile anche in forma di audioracconto, coi testi narrati da un attore veneto doc.

L'iniziativa, promossa dal Circolo della Valdalpone e realizzata con il sostegno del Comune, è stata presentata oggi in municipio dall'assessore Francesca Toffali, che tra le sue deleghe ha anche quella relativa ai Veronesi nel Mondo. Presenti il presidente dell'associazione Enzo Badalotti, il presidente del Circolo Valdalpone Luigino Confente e alcuni membri della realtà associativa.

«Un'idea che abbiamo inteso concretizzare in breve tempo perchè siamo certi sarà molto gradita ai veronesi che per diverse ragioni non vivono più in città – ha detto l'assessore-. Il legame con il proprio territorio si rinsalda attraverso le tradizioni, che vanno mantenute vive e ricordate costantemente. La pubblicazione va proprio in questa direzione, e rappresenta uno strumento utile anche per i giovani. A breve sarà disponibile anche la versione audioracconto, un modo per rispolverare anche il linguaggio locale e alcuni detti che trovano il loro senso solo se espressi in dialetto».