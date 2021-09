"Love in the Villa": si cercano comparse per il film che verrà girato a Verona

Cercasi attori per le riprese del film che verrà girato a Verona dal 27 settembre fino a fine ottobre, momentaneamente intitolato "Love in the Villa". La ricerca riguarda figurazioni/comparse, preferibilmente residenti a Verona e provincia, di: bambini tra 7 e 10 anni di tutte le etnie; donne e uomini tra i 18 e 75 anni di tutte le etnie.

Per iscriversi e partecipare alla selezione occorre accedere collegandosi al link www.360degreesfilm.it/casting-verona, caricare le foto richieste e registrare i dati anagrafici. Questa modalità garantisce l’assoluta priorità per la selezione.

Per chi non fosse in grado di effettuare la registrazione online verrà organizzato un casting fotografico con priorità secondaria, lunedì 13 e martedì 14 settembre, dalle 9 alle 18, presso il Teatro Ristori (Via Teatro Ristori, 7, Verona).

La direzione del casting informa inoltre che non è richiesto nessun abbigliamento particolare e non è richiesta alcuna esperienza, mentre alle donne viene chiesto di presentarsi senza trucco o con trucco molto leggero.

Il lavoro verrà regolarmente retribuito per coloro che verranno scelti e viene tassativamente richiesto di portare, pena l'esclusione dalla selezione, fotocopia di un documento d’ identità fronte e retro, fotocopia del codice fiscale, codice bancario IBAN e, per i cittadini extracomunitari, fotocopia del permesso di soggiorno valido.

Ai partecipanti saranno scattate alcune foto. Non sono previsti rimborsi per la partecipazione al casting. Per qualsiasi ulteriore informazione scrivere esclusivamente a: castingverona@360degreesfilm.it