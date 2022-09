La bella Verona nelle case degli spettatori di tutto il mondo: è uscito il film prodotto da Netflix "Love in the villa"

Una giovane americana (Kat Graham) fa un viaggio nella romantica Verona, dopo una delusione d’amore, ma scopre che la villa che ha prenotato, per errore è stata riservata anche ad un altro ospite, un affascinante e cinico uomo inglese (Tom Hopper), con cui si troverà a dover condividere le vacanze. È la trama del film prodotto da Netflix Love in the villa, le cui riprese si sono svolte a Verona lo scorso ottobre, sviluppandosi tra Piazza delle Erbe, Piazza Bra, Ponte Pietra e il cortile della Casa di Giulietta, con un’incursione anche sul lago di Garda.

Il film, scritto e diretto da Mark Steven Johnson e che come detto vede protagoniste le star Tom Hopper e Kat Graham, è finalmente disponibille su Netflix. Il capoluogo scaligero, scelto dalla produzione americana come città "simbolo dell’amore", farà dunque ingresso nelle case degli spettatori di tutto il mondo che potranno così ammirarne la bellezza delle sue piazze e gli scorci storici, nonché i monumenti dedicati all’immortale figura letteraria di Giulietta.

«Ora, più che mai, le persone hanno bisogno di amore e risate nelle loro vite. - aveva spiegato in sede di presentazione del film il regista Mark Steven Johnson - Sembrano così divisi gli esseri umani in questo momento. Ma alla fine tutti vogliono la stessa cosa: amare ed essere amati. Ecco di cosa parlo nel film Love in the Villa».