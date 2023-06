Verona di nuovo set cinematografico a cielo aperto: al via le riprese del film con Lino Guanciale e Silvia d'Amico

Il capoluogo scaligero torna ad essere al centro di un'importante nuova produzione cinematografica. Inizieranno infatti il prossimo 12 giugno, a Verona, le riprese di L’invenzione di noi due, opera seconda di Corrado Ceron (Acqua e Anice), tratta dall’omonimo romanzo di Matteo Bussola (Einaudi Stile libero) e prodotta da K+, con il sostegno della Veneto Film Commission.

La trama del film

Così viene presentata, nella scheda di presentazione dell'opera, la storia del nuovo film di Corrado Ceron: «Non è possibile smettere di amarsi. Soprattutto se per più di vent’anni si è stati una cosa sola. Milo deve riprendersi sua moglie Nadia, e decide di farlo nello stesso modo in cui si erano conosciuti, scrivendole. Solo che stavolta si finge Antonio, un altro uomo. Attraverso questa corrispondenza celata, spera che lei possa vederlo con occhi nuovi, ma ben presto capisce che Nadia si sta innamorando davvero di Antonio. Come può salvarsi, se si è trasformato nel suo stesso avversario?»

Il cast

Nei panni di Milo e Nadia, due interpreti sensibili come Lino Guanciale e Silvia D’Amico; accanto a loro, anche Francesco Montanari e Paolo Rossi. La sceneggiatura porta la firma di Federico Fava (candidato al David di Donatello per Il signore delle formiche), Valentina Zanella, Matteo Bussola e Paola Barbato. Le riprese, secondo quanto comunicato dalla produzione, si svolgeranno interamente a Verona, per sette settimane a partire dal prossimo 12 giugno 2023.