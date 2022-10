Film e corti del Mostra di Venezia gratis al cinema Pindemonte di Verona

Domani, 3 ottobre, primo appuntamento a Verona con le proiezioni de "Le Giornate della Mostra del Cinema di Venezia. I film della settimana internazionale della critica", rassegna di successo realizzata grazie ad un accordo consolidato tra Agis, Anec e Fice delle Tre Venezie con gli enti territoriali, le Regioni e le Province autonome.

Il pubblico avrà anche quest’anno la possibilità di vedere nelle sale, accompagnati dall’introduzione di un critico cinematografico, i film e i cortometraggi della 37esima edizione della Settimana Internazionale della Critica (Sic), sezione autonoma e parallela della Mostra del Cinema di Venezia, che dal 1984 si pone come obiettivo la ricerca di «film che reinventano il cinema», selezionando opere prime di registi emergenti. Parallelamente, la rassegna vuole far riscoprire ai cittadini le sale cinematografiche d’essai presenti sul territorio, che negli ultimi anni sono state fortemente penalizzate dalla pandemia.

Le proiezioni al Cinema Pindemonte di Verona saranno introdotte dal critico cinematografico Francesco Lughezzani e avranno inizio lunedì alle 18.30 con "Come le lumache (Like Snails)", opera proveniente dalla settima edizione di Sic@Sic (Short Italian Cinema@Settimana Internazionale della Critica), selezione competitiva dedicata ad autori italiani non ancora approdati al lungometraggio.

Subito a seguire arriverà "Queens (Malikates)" di Yasmine Benkiran (Marocco 2022, 83'), film di chiusura, fuori concorso, dell’edizione 2022 della Settimana della Critica.

Al rientro in sala, alle 21, gli spettatori troveranno ad attenderli anche Federico Russotto, regista del cortometraggio "Reginetta", Premio al Miglior Contributo Tecnico Sic@Sic.

L’ultima proiezione in cartellone è quella di "Dogborn" della regista Isabella Carbonell.

La Settimana Internazionale della Critica sarà nuovamente al Cinema Pindemonte lunedì 10 ottobre. Tutte le proiezioni sono ad ingresso libero e gratuito fino ad esaurimento posti.