Roby Facchinetti dei Pooh fa visita a Villafranca ai genitori di un loro grande fan prematuramente scomparso

Carlo Vittorio Melegatti faceva parte del "Popolo dei Pooh", di cui era da sempre un fan sfegatato fino a quando è purtroppo prematuramente scomparso all'età di 53 anni. Ma il suo amore per i Pooh avrà degli eredi.

I genitori, Anna Negrini e Luigi Melegatti, hanno infatti chiesto a Loris Zanon di contattare il suo amico Roby Facchinetti, cantante e tastierista della band italiana più famosa e più longeva, per ringraziarlo dell’elegia che aveva inviato a Zanon da leggere al funerale e per raccogliere il testimone lasciato da Carlo. Un modo per custodirne la collezione di memorabilia del quartetto bolognese formato nel 1966.

Così, Facchinetti e soci hanno perso un fan, ma ne hanno acquisiti due nuovi nel corso di un commovente recente incontro a Villafranca di Verona, avvenuto tra Zanon, Roby e i genitori del compianto Carlo.