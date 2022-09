L'Amarone di Allegrini riceve 100 punti da "Decanter", è il primo ed unico. I complimenti di Zaia: «Orgoglio veneto»

Fieramonte 2015, l'Amarone della Valpolicella Classico Riserva D.O.C.G., si è aggiudicato i 100 punti dello storico magazine britannico Decanter, una delle più prestigiose riviste enologiche al mondo. Quello di Allegrini è il primo e unico Amarone ad aver ottenuto questo riconoscimento che, di fatto, rappresenta la medaglia d’oro del vino rosso. Un grande risultato che conferma, da un lato, l’impegno e la dedizione dell’azienda Allegrini, dall’altro il valore e la forza della Valpolicella, sempre più apprezzata anche a livello internazionale.

Amarone FIERAMONTE - 100 punti - foto Ufficio Stampa Allegrini

«Non possiamo che essere felici e onorati di vedere il nostro amato Fieramonte in cima alla classifica di una rivista così autorevole come Decanter. - commenta la famiglia Allegrini in una nota - Questi 100 punti dimostrano l’eccellenza dello stile Allegrini ma sono anche un profondo motivo di orgoglio per l’intera Valpolicella. Risultati come questo confermano che i sacrifici e la passione hanno sempre ragion d’essere. E parlando di tenacia e dedizione, il nostro pensiero non può che andare a Franco, che proprio qualche mese fa ci ha lasciati. È stata la sua lungimiranza, la sua visione e la sua pazienza a permettere la rinascita di questo vino emblematico. Siamo convinti che, ovunque lui sia, starà brindando con noi a questo bellissimo 100»

La storia di Fieramonte dimostra infatti una grande caparbietà oltre che un’autentica fiducia nel territorio dell’alta collina veronese. Due le date chiave: il 1960, con la prima annata da single vineyard, e il 2011 quando tutto ricomincia dopo un espianto, un reimpianto e un lungo periodo di attesa durante il quale si è permesso alle viti di raggiungere il livello di maturità per poi conquistare gli appassionati di tutto il mondo. Non poteva esserci attestazione migliore per l’Amarone Fieramonte che, insieme a La Poja, il 29 settembre debutterà sulla Place de Bordeaux con i grandi vini del mondo.

Anche il presidente della Regione Veneto, Luca Zaia, ha voluto commentare la notizia del nuovo riconoscimento ottenuto dall’Amarone Fieramonte 2015, premiato con 100 punti dalla rivista di settore britannica Decanter, conferendogli così un riconoscimento che sancisce il primato globale tra i vini rossi: «L’Amarone è un ambasciatore della bellezza e della bontà del Veneto che non hanno eguali. - ha detto il governatore Luca Zaia - Il fatto che un’autorevole rivista internazionale incoroni l’Amarone Fieramonte come uno dei vini rossi eccellenti al mondo è un orgoglio per tutta la nostra regione che può contare su una gamma di vini davvero invidiabile. Mi complimento con la famiglia Allegrini per il nuovo riconoscimento ottenuto con il loro vino top di gamma, oggi più che mai emblema della qualità vitivinicola veneta», ha concluso il presidente del Veneto.